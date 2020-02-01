李克強：盼歐盟提供採購醫療物資便利

（中央社台北1日電）中國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，且醫療物資短缺。中國國務院總理李克強近日與歐盟執行委員會主席范德賴恩通話時表示，希望歐盟為中方向歐盟成員國緊急商業採購醫療物資，提供必要便利。

根據中國政府網今天的公告，李克強日前就新型冠狀病毒肺炎一事與范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話時作上述表示。公告也顯示，中國國務委員兼外交部長王毅參與這次通話。

李克強說，中國當前正在全力保障奮戰在抗疫一線醫護人員所需的醫療物資，也希望歐盟為中方透過商業管道從歐盟成員國緊急採購醫療物資提供必要便利。

李克強並承諾，願意與包括歐盟在內的國際社會加強資訊、政策溝通和技術交流，開展相關合作。

李克強宣稱，中國政府始終把人民群眾的生命安全和健康放在第一位，正在公開透明、有力有序地開展新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，目前重點是防止疫情擴散蔓延，做好患者救治，同時保障人民群眾以及在華外國僑民的正常生活秩序。

他強調，「中國政府和人民有信心、有決心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。」

公告引述范德賴恩表示，「歐盟高度尊重和認可中方為防控疫情採取的措施，欽佩中方應對疫情行動的速度，願盡己所能、動用一切可能的資源向中方提供幫助，將協調有關成員國為中方採購醫療物資提供便利」。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090201