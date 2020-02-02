武漢肺炎 浙江溫州也限制居民外出

武漢肺炎蔓延中國各地，除了湖北省部分城市，疫情最嚴重的城市是浙江省溫州市，繼湖北黃岡之後，溫州2日也公布人員管控措施。圖為浙江省志願者在路上拾撿廢棄口罩。（中新社提供）

（中央社台北2日電）武漢肺炎蔓延中國各地，除了湖北省部分城市，疫情最嚴重的城市是浙江省溫州市，繼湖北黃岡之後，溫州今天也公布人員管控措施：每戶每兩天可派一人出門採購，無關人員不得外出。

溫州官方通告，決定自2月1日24時起至8日24時，在全市範圍實行市民出行管控措施，包括嚴格控制市民出行。

通告說，溫州全市每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要以及在保障公共事業運行、群眾生活和其他涉及重要國計民生相關企業上班之外，原則上不要外出。

此外，2月1日開始，溫州市交運集團暫停營運所有城市公車線路，恢復時間另行通知。

據浙江衛健委網站消息，2月1日0至24時，浙江省報告新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）新增確診病例62例，其中溫州佔24例。截至1日24時，浙江省累計報告確診病例661例，其中溫州占265例。

陸媒上觀新聞報導，據1月31日溫州市新冠肺炎疫情防控工作記者會1月31日的消息，在湖北，溫州樂清籍人口有4萬多人，目前已累計排查出湖北返樂清人員7631人（武漢返樂清人員5239人），這給樂清防控工作帶來巨大的輸入性壓力。

據表示，樂清69例患者中，直接從武漢返樂清人員達50人、占72.5%。

報導說，樂清的狀況已成溫州的代表，溫州人在湖北做生意較多，湖北的溫州商會會員總數達7375家，有效會員單位4000餘家，這些企業大部分在武漢，武漢溫州商會網站曾介紹，在武漢經商創業的溫州籍商人從1997年的數百人，發展到目前已有17萬人。

溫州官方通告並指出，所有中共黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、親戚，帶動朋友、鄰里，協助村居工作人員勸導市民按要求少出門、少上街、不串門、不聚集。

對拒不聽從市工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，公安機關要加大打擊力度。凡發現中共黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事的，紀檢監察機關要嚴肅問責。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1090202