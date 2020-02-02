武漢下令 集中隔離確診疑似發熱接觸者四類人員

（中央社台北2日電）因應武漢肺炎疫情蔓延，並配合火神山醫院今天完工，武漢市新冠肺炎防控指揮部今天下令，全市在中午12時前集中隔離收治確診患者、疑似患者、發熱患者、確診患者的密切接觸者共四類人員。

武漢市新冠肺炎（武漢肺炎）防控指揮部要求，全市各區除須在今天中午12時前，完成上述「四類人員」的集中收治和隔離工作外，還須對新增者實施「日清日結」。同時，這「四類人員」的集中收治和隔離場所必須分開，以防止交叉感染。

為集中隔離及收治武漢肺炎病患，由中國官方在武漢興建的火神山醫院已於今天完工，預定明天啟用；而第2所醫院－雷神山醫院也可望於4日完工，5日啟用。因此，這四類人員的隔離收治措施，被認為是配合醫院啟用而執行的措施。

綜合中國媒體報導，武漢市新冠肺炎防控指揮部今天提出的要求如下：

一、確診患者必須實行集中收治。重症患者必須送定點醫院入院治療；輕症患者無法全部進入定點醫院治療的，必須徵用其他醫院或酒店作為臨時治療區，集中收治。

二、疑似患者必須實行集中隔離。重症患者必須入院治療，輕症患者無法入院隔離的，必須改造酒店作為臨時隔離區，進行集中隔離。為有效防止家庭聚集性傳染，不得居家隔離。檢測結果為「雙陰」，但臨床症狀符合武漢肺炎條件的患者，仍按照疑似患者進行管理。

三、無法明確排除感染可能的發熱患者，必須參照疑似患者進行集中隔離觀察。但要與疑似患者分開隔離，防止交叉感染。

四、確診患者的密切接觸者，必須實行集中隔離觀察。因一些病毒攜帶者，自己不發病但仍具有傳染性；一些病例在尚無症狀的潛伏期就已具有傳染性。所以，已確診患者的密切接觸者也要參照發熱病人，實行集中隔離觀察。

綜合中國媒體觀察，在上述「四類人員」中，執行隔離難度較大的，是「發熱患者」及「確診患者的密切接觸者」。

對此，武漢市新冠肺炎防控指揮部同時發布通告，要求對全市對這兩類人員，由各區安排車輛分別送至集中隔離觀察點，進行醫學觀察、治療或其它預防措施。隔離期間，各區免費提供食宿、醫學觀察和治療。（編輯：邱國強/賴言曦）1090202