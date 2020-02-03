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港醫護罷工 醫管局：目前公立醫院急診服務正常

最新更新：2020/02/03 10:58
香港部分醫護人員因不滿政府不封關抗疫，3日起響應工會號召參與罷工。（眾新聞提供）
香港部分醫護人員因不滿政府不封關抗疫，3日起響應工會號召參與罷工。（眾新聞提供）

（中央社記者張謙香港3日電）香港部分醫護人員因為不滿政府不封關抗疫，今天起響應工會號召，參與罷工；有關當局正監察情況，目前各公立醫院的急診服務維持正常。

醫管局員工陣線要求政府封閉香港往來中國大陸之間的所有關卡，以阻止大陸民眾及港人往來兩地，但政府認為，這種做法不符合世界衛生組織的建議，且是歧視行為，不予採納。

醫管陣線為此發起罷工，並對外宣布約有3000名醫護成員參加。

醫管局聯網服務總監楊諦岡今早說，針對這次罷工，局方已啟動重大事故控制中心，以監察情況，而目前各公立醫院的急症服務維持正常。

這次罷工行動約持續5天，醫管陣線表示，如果政府不回應訴求，明天會呼籲更多會員參與罷工；醫管局有7萬9659名員工，今天參與罷工的3000人，約占3.7%。

醫管局負責管理香港有所公營醫院的服務，這次罷工對本地公共醫療服務所產生的影響，目前還不是很清晰。

醫管陣線於去年12月成立，其核心成員為「反送中」運動的積極支持者。

武漢新冠狀病毒疫情爆發後，北京方面已暫停向大陸居民發給各種赴港簽注，目前往來兩地的人，主要是從大陸回流的港人。（編輯：翟思嘉）1090203

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