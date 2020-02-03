習近平：防武漢肺炎 要堅決服從黨中央統一指揮

（中央社台北3日電）中共總書記習近平今天在主持政治局常委會議時說，疫情防控要堅持「全國一盤棋」，「堅決服從黨中央統一指揮」，貫徹落實不力、不服從統一指揮和調度者，除追究責任外還將依法紀懲處。

這項會議還提到，要對武漢肺炎疫情「暴露出來的短板和不足」，健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。且要堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易，從源頭上控制重大公共衛生風險。

習近平1月28日在北京會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 時說，武漢肺炎疫情防控工作「我一直親自指揮、親自部署」。不過，中共中央成立的疫情防控領導小組長，是中國國務院總理李克強。

新華社報導，中共政治局常委今天召開會議，聽取「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」和有關部門的防疫工作匯報，研究下一步疫情防控工作，習近平主持會議並發表講話。

根據報導，習近平代表中共中央「向奮戰在全國疫情防控工作一線的廣大幹部職工、醫療衛生工作者和科研人員、人民解放軍指戰員和各方面人員致以崇高的敬意，向患病者及其家屬表示誠摯的慰問」。

習近平說，「廣大醫務人員無私奉獻、英勇奮戰，廣大人民群眾眾志成城、團結奮戰，打響了疫情防控的人民戰爭，打響了疫情防控的總體戰，全國形成了全面動員、全面部署、全面加強疫情防控工作的局面」。在中共中央「集中統一領導下，在各方面共同努力下，防控工作正有力開展」。

他並強調，做好疫情防控工作「直接關係人民生命安全和身體健康，直接關係經濟社會大局穩定，也事關我國對外開放」。要「盡快找差距、補短板，切實做好各項防控工作，同時間賽跑、與病魔較量，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰」。

習近平說，疫情防控要「堅持全國一盤棋。各級黨委和政府必須堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止」。各地區、各部門「必須增強大局意識和全局觀念，堅決服從中央應對疫情工作領導小組及國務院聯防聯控機制的指揮」。

他還表示，對中共中央決策「部署貫徹落實不力的，對不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的」，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責。對失職、瀆職的，要依紀、依法懲處。

根據報導，會議強調，湖北省、特別是武漢市仍然是全國疫情防控的「重中之重」。除控制疫情外，還要確實維護「正常經濟社會秩序」。要妥善處理疫情防控中出現的各類矛盾和問題，加強社會治安工作，堅決依法打擊各類違法犯罪，「維護社會穩定和國家安全」。

會議又說，要「做好宣傳教育和輿論引導工作，統籌網上網下、國內國際、大事小事，更好強信心、暖人心、聚民心」。

同時，要「深入宣傳黨中央重大決策部署，充分報導各地區各部門聯防聯控的措施成效，生動講述防疫抗疫一線的感人事跡，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌，凝聚眾志成城抗疫情的強大力量」。

會議強調，這次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，一定要總結經驗、吸取教訓。要針對這次疫情應對中暴露出來的短板和不足，健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。

此外，要對公共衛生環境進行徹底排查整治，補齊公共衛生短板。要加強市場監管，堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易，從源頭上控制重大公共衛生風險。（編輯：邱國強）1090203