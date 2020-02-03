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貿易戰加反送中示威 香港經濟10年來首度衰退

最新更新：2020/02/03 21:53

（中央社香港3日綜合外電報導）面臨美中貿易戰與歷時半年「反送中」憤怒示威抗議的雙重壓力下，香港今天證實，2019年經濟陷入衰退，區域內生產毛額（GDP）較2018年萎縮1.2%，是這個城市十年來首度下滑。

隨著農曆新年在武漢肺炎帶來另一場經濟危機下展開，半自治的香港政府公布的數據顯示，這是自2009年全球金融海嘯重創香港以來，香港經濟表現最差的一年。

最初由北京與華府間的貿易角力引起這場經濟危機，以出口為導向的香港經濟受到重擊，接著又因民眾擔心北京箝制當地自由，引爆數月之久且經常演成暴力的反修訂「逃犯條例」示威抗議，讓香港經濟雪上加霜。

在內憂外患夾擊下，官方今天公布的數據顯示，香港2019年區域內生產毛額較2018年同期衰退1.2%。而經歷最嚴重警民暴力衝突的第4季則縮水2.9%，是連續第3季下滑。

港府在聲明中說：「在這一季，暴力的地方社會事件進一步打擊經濟氛圍，以及消費和旅遊相關活動。」

「儘管（下滑）速度有所減緩，但在艱困外部環境下，商品總出口量持續下跌。」

去年「反送中」運動長達近6個月期間中，警民衝突幾乎週週發生，雖然衝突頻率及暴力程度在過去兩個月有所減少，但引發示威抗議的深層原因仍未消失。（譯者：侯文婷/核稿：劉學源）1090203

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