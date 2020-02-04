分流病患 武漢連夜徵收3場館改建方艙醫院

（中央社記者林克倫北京4日電）鑑於新型冠狀病毒確診病例持續增加，中國武漢市政府昨晚宣布，徵用武漢國際會展中心等3處場館加裝病床作為「方艙醫院」，專門接收輕症病患，預計至今晚可新增3400個床位。

「方艙醫院」屬野戰醫院概念，由一系列具有不同醫療或技術保障功能的「方艙」組合而成，具有實施早期治療的救治能力；但從陸媒發布的場館改裝現場照片看，這3座方艙醫院較類似輕症應急隔離所。

新華社報導，武漢市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部3日晚間表示，計畫在江漢區武漢國際會展中心、武昌區洪山體育館與東西湖區武漢客廳（中國文化會展中心），建設「方艙醫院」用於收治新型冠狀病毒感染的輕症患者。

改建方艙醫院主因是，武漢市內的新型冠狀病毒確診病患未見趨緩。以3日為例，武漢市新增確診1242例、死亡48例，顯示武漢仍存在許多未發現的疑似患者，未來恐導致定點收治醫院難以應付。

目前這3座方艙醫院的改進進度迅速，從陸媒發布的現場照片看，主要是利用場館的寬闊空間，連夜架設類似行軍床的組合式鐵鋁製床鋪、或是上下兩層床鋪，並加裝分區隔離設備與盥洗設備。

中共中央政治局常務委員會3日召開會議研究加強疫情防控工作，提到要「嚴格落實早發現、早報告、早隔離、早治療措施」。武漢市委書記馬國強昨晚稱，要確保確診患者集中收治，疑似患者集中隔離，發燒患者、密切接觸者集中隔離觀察。

根據分流計畫，2日啟用的火神山醫院主要收治重症病患，採兩人一間的獨立隔離室設計；方艙醫院則收治輕症病患，即核酸檢測呈陽性、但無症狀或症狀不明顯的病人，若病情轉重，可及時至定點醫院治療。

長江日報引述負責方艙醫院工作的中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰表示，方艙醫院就像一個大的集體宿舍，要做好男女分區，重視洗漱衛生問題，做好隔離分區及醫療廢水廢物處理，「尤其要保持重症轉診的管道暢通」。

按照規劃，武漢客廳會展中心A區將安排1000床，B區、C區各500床；作為2020年東京奧運會亞洲大洋洲拳擊賽場地的洪山體育館，規劃400床，武漢國際會展中心可新增1000床，合計至今晚可增加3400張床位。（編輯：楊昇儒）1090204