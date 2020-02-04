貴州滿月女嬰確診武漢肺炎 目前年齡最小感染者

中國貴州省衛生健康委員會4日通報，一名滿月女嬰3日被診斷為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社台北4日電）中國貴州省衛生健康委員會今天通報，一名滿月女嬰3日被診斷為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。這是截至目前，年齡最小的武漢肺炎感染者。

據通報，這名僅一個月大的江姓女嬰，是外地來黔人員，現住貴陽市南明區花果社區。她昨天被診斷為確診病例，目前在貴州省人民醫院隔離治療，病情穩定。

武漢肺炎疫情爆發迄今，已出現多起嬰幼兒確診病例。中國國家衛生健康委員會專家組成員、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛昨天說，兒童也是易感染人群，雖然還沒有重症、死亡病例，但並不意味兒童不易感染。

中國國家衛健委3日發布「關於做好兒童和孕產婦新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知」，強調「兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感人群」。

通知提出，兒童應儘量避免外出，不到人員密集和空間密閉的場所，不走親訪友，不與有呼吸道感染症狀的人接觸；確需外出的要正確佩戴口罩，做好防護措施。家長要加強居室通風，做好室內消毒，創造清潔生活環境，外出回家後洗手更衣再接觸兒童。

通知並要求家長要教會兒童正確洗手方法，督促兒童勤洗手、不亂摸，適度運動，合理膳食，充足睡眠，幫助兒童養成良好的衛生習慣。

通知還要求母親哺乳時要佩戴口罩、洗淨手，保持局部衛生。家長為密切接觸者的家庭，家長需居家隔離的，應當與兒童分開居住。兒童如出現發燒、咳嗽、流涕等呼吸道感染症狀，應當及時就診，遵從醫務人員指導。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090204