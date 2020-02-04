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武漢台商第二批包機 徐正文：依原計畫5日返台

最新更新：2020/02/04 16:48
台北市家長會長協會總會長徐正文4日召開記者會表示，第二批台商仍依照原定計畫於5日返台。圖為3日午夜第一批接回武漢台商的包機抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日
台北市家長會長協會總會長徐正文4日召開記者會表示，第二批台商仍依照原定計畫於5日返台。圖為3日午夜第一批接回武漢台商的包機抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者劉冠廷台北4日電）台北市家長會長協會總會長徐正文今天召開記者會表示，第二批台商仍依照原定計畫於5日返台，沒收到有要變化的消息；可能中間有些溝通部分，所以陸委會才說返台時間還不確定。

防疫資訊

首架武漢台商包機已在3日深夜抵台，陸委會法政處長蔡志儒今天說，約有數百名在中國台商表達想回台灣，將持續跟陸方溝通協調；至於陸媒宣稱5日還有包機，並非事實。

對於第二批台商返台規劃，徐正文說法與陸委會不同，徐正文說，目前所接到的訊息，第二批的人員目前還在通知，要大家今天到武漢報到，還是原定明天的飛機返台，目前沒有收到有變化訊息，可能中間有些溝通部分，所以陸委會會說返台時間還不確定。

徐正文說，第二批預計會有200多名民眾回台灣，但他也知道有一對夫妻不回來，因為孩子剛出生，媽媽有點擔心在回來的路途中感染，因此不願意回來。

徐正文現場也與溫州、杭州的台商進行電話連線，了解目前疫情與生活狀況，來自溫州的台商指出，目前溫州沒有像外界報導得那麼嚴重，比較偏向是預防的措施，在每個村莊成立管制單位，避免交叉感染，還不至於到封城的程度。

此外，徐正文也在現場與剛從武漢回來，正在進行隔離的林先生視訊，談到生活狀況，林先生說，他認為東西很齊全，物資都沒有問題，感謝疾管署以及一路上的工作人員幫忙，能夠回來非常高興。（編輯：林淑媛）1090204

首架武漢台商包機在3日深夜抵台，協助處理相關事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文（前中）4日在台北內湖受訪，說明首批武漢台商返台後現況，及後續台商返台建議。中央社記者王飛華攝 109年2月4日
首架武漢台商包機在3日深夜抵台，協助處理相關事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文（前中）4日在台北內湖受訪，說明首批武漢台商返台後現況，及後續台商返台建議。中央社記者王飛華攝 109年2月4日
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