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鄭州防肺炎宣布閉環管理 iPhone出貨受關注

最新更新：2020/02/04 18:20

（中央社台北4日電）因應新型冠狀病毒肺炎疫情，河南省會鄭州市今天下午公告將採取「閉環管理」，嚴控外來人員進入。由於鴻海集團為蘋果公司生產iPhone手機的工廠設在當地，是否影響出貨備受關注。

鄭州市政府官網下午刊登新型冠狀病毒肺炎疫情防控領導小組辦公室第9號公告，表示將對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民社區（村）實行閉環管理，「原則上保留一個出入口，可視情況設置應急通道並安排值守」。

公告稱，在機關和企事業單位門崗、居民社區（村）出入口全面建立防控檢查服務點，「實行逢進必查，嚴格登記、核實信息、測量體溫，發現發熱或疑似症狀及時報告，交轄區衛生健康部門按規範程序處置」。

公告要求，居民社區（村）「原則上不允許訪客進入，常住、租住、暫住人員憑相關證明在本小區（村）出入口防控檢查服務點備案後，憑證出入」。外賣、快遞等配送人員與接收人電話聯繫後，可在目的地檢查服務點進行無接觸取送。

公告表示，外來人員如有特殊情況確需進入閉環管理區域，必須說明理由、登記備案並自覺接受體溫檢測，方可由單位或社區（村）內人員陪同進入。

公告並要求所有進出人員，要主動配合疫情防控工作，如實登記資料，接受體溫檢測，及時報告異常情況。「對於在非常時期不聽勸阻、尋釁滋事等行為，公安機關將堅決予以打擊，維護良好的社會秩序」。

公告也提到，原則上不得在單位、社區（村）保留的出入口的外擴大區域、設置障礙，阻礙通行出行；不得要求已經登記備案並發放通行憑證的人員進出重複登記；不得阻止身份準確、體溫正常、無其他異常狀況的人員返回居（租）住地。

由於鴻海為蘋果公司生產iPhone手機的工廠設在廣東省和河南省鄭州廠區，兩地停工狀況備受關注。

路透社今天便引述了解內情人士透露，鴻海集團中國廠區因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情停工，時間若延長到第2週，生產可能受到「很大」衝擊，恐將影響對蘋果公司等客戶出貨。（編輯：繆宗翰）1090204

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