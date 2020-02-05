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口罩當賞金 廣東小鎮鼓勵舉報湖北人

最新更新：2020/02/05 13:34
近日廣東省一處鎮公告稱，獎勵民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的人，每核實1人獎勵30個口罩。圖為湖北民眾戴口罩出門，防武漢肺炎病毒傳染。（中新社提供）
近日廣東省一處鎮公告稱，獎勵民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的人，每核實1人獎勵30個口罩。圖為湖北民眾戴口罩出門，防武漢肺炎病毒傳染。（中新社提供）

（中央社台北5日電）新型冠狀病毒疫情持續，來自武漢或湖北的人在各地受到歧視對待。近日廣東省一處鎮公告稱，獎勵民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的人，每核實1人獎勵30個口罩。

南方都市報報導，近日廣東省梅州市梅江區三角鎮（人口約5萬人）的一則獎勵提供疫情線索公告引發關注。公告顯示，民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的外來人口、湖北省回到梅州的當地戶籍人員，每核實1人獎勵30個口罩。

近日廣東省一處鎮公告稱，獎勵民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的人，每核實1人獎勵30個口罩。（圖取自微博weibo.com）
近日廣東省一處鎮公告稱，獎勵民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的人，每核實1人獎勵30個口罩。（圖取自微博weibo.com）

報導引述三角鎮政府相關負責人表示，自當地疫情防控指揮部成立以來，該鎮17個村社區已排查到140名從湖北來往的人員。

這名負責人說，由於全國多地出現過確診患者有意隱瞞來往湖北行程的情況，為了避免出現此類現象，嚴守疫情防線，三角鎮政府採取上述形式，向鎮上村民徵集湖北來往人員線索，阻斷疫情擴散的可能。

報導說，自公告發出3天以來，當地已徵集到1、2個新的「有用線索」，正在加緊核實相關情況。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090205

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