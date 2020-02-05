嚴防武漢肺炎 中國30多地封城程度有別

武漢肺炎疫情蔓延未見遏止之勢，中國目前已有至少30餘個城市採取程度不等的進出控管措施。圖為2020年2月4日北京的住宅小區外，保安除嚴查人員進出，還會量額溫確認有無發燒。中央社記者林克倫北京攝 109年2月5日

（中央社台北5日電）武漢肺炎疫情蔓延未見遏止之勢，中國目前已有至少30餘個城市採取程度不等的進出控管措施，可概括為「硬封城」和「軟封城」，即使是宣稱不會封城的北京，也實施嚴格的社區疫情控管。

「硬封城」以第一個封城的疫情起源地武漢為代表，當地機場和車站通道都封閉，市內大眾運輸也停運，主要是防止疫情對外擴散。

此後湖北多個城市如黃岡、鄂州等地的封城多屬此類，暫停市內與聯外大眾運輸。

「軟封城」包括「封閉式管理」和「社區防控」，目前已有：溫州、杭州、南京等地，主要是防止疫情對內擴散，尤其當前是春節結束的返程期間，對外地反城人士嚴加控管。

溫州2日實施市民出行控管措施，規定每戶每2天可指派一人外出採購，其餘人員非必要不要外出，市內大眾運輸也暫停營運，但連接溫州的高速公路交流道並未完全封阻。

杭州4日開始對外來人員和車輛嚴控進城，除關閉部分高速公路出入口，全市公共場所一律關閉，所有社區、單位人員進出必須出具有效證件並測溫通行。

南京4日晚上公布，全面實施小區（社區）封閉式管理，規定所有進出人員一律戴口罩、測體溫；非居住社區的重點疫區人員一律不得進入。社區內非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。

即使是曾在1月底由官員宣布「不會封城」的北京，以及金融城市上海，雖然沒有封閉交通，但都採取嚴格的社區管理。

為了防控武漢肺炎疫情，中國許多城市近日分別發布不同的出行控管措施。圖為上海地鐵車廂，乘客相當稀少。中央社記者沈朋達上海攝 109年2月4日

北京市疾控中心1日發布相關的社區排查規範，要求各社區（村）實施網格化、地毯式管理，除了詢問居民兩週內外出的狀況，對於近14天內從湖北等疫情高發地點返回北京的人要登記資訊及嚴格的居家觀察14天，其他地區的返京人員也有自我觀察14天。

目前因應疫情採取不同程度人員進出控管的城市，包括湖北17個市；重慶市轄下的2個區；雲南省昆明市；寧夏回族自治區吳忠市、銀川市；浙江省溫州市、溫州市、杭州市、樂清市、寧波市；河南省鄭州市、駐馬店市；山東省臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；江蘇省南京市、徐州市、南通市；福建省福州市；江西省景德鎮市等。

上述城市多數著重社區人員進出控管，對外地特別是湖北的車輛和人員返城的隔離檢測。

值得注意的是，即使是「硬封城」也不意味著完全的封閉。中國農業農村部4日就發布通知，嚴禁未經批准擅自封路的行為，保持禽畜養殖場、屠宰場、市場對外道路暢通，確保肉蛋奶供應。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1090205