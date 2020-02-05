武漢肺炎中國新生兒確診 母嬰垂直傳染可能存在

（中央社台北5日電）據陸媒報導，武漢兒童醫院今天確診兩例新生兒新型冠狀病毒肺炎病例，最小的確診嬰兒出生僅30小時，新生兒母親為新型冠狀病毒肺炎確診患者。專家推測，可能存在母嬰垂直感染傳播途徑。

中新網報導，這名最小確診新生兒出生於2月2日，在出生30小時後進行核酸檢測，即顯示為陽性，目前生命跡象穩定，尚無發熱、咳嗽，但有呼吸急促症狀，胸腔X光片顯示有肺部感染跡象，肝功能稍有異常。

報導引述武漢兒童醫院新生兒內科主任醫師曾凌空表示，這起病例顯示，應該關注2019新型冠狀病毒肺炎可能存在母嬰垂直傳播途徑，專家、醫務人員需對此高度重視。

北京大學第三醫院產科主任趙揚玉1日曾在中國國家衛生與健康委員會記者會上表示，目前還沒有足夠的數據來證實新型冠狀病毒感染有母胎傳播的風險。

據報導，自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，考慮到受感染孕產婦生產後新生兒可能存在感染等問題，武漢兒童醫院此前已按照傳染病病區的標準，專門開闢一個疑似及確診新型冠狀病毒感染的肺炎新生兒收治病區。

曾凌空表示，目前病區接收的新生患兒，母親均為新型冠狀病毒感染的肺炎患者，但嬰兒絕大多數核酸檢測顯示為陰性。然而現有資料顯示新生兒並不能豁免感染，應提醒懷孕媽媽避免接觸感染病人，感染母親則需要監測新生兒感染可能。

報導稱，該病區內所有新生兒生命體徵穩定，尚無危急重症搶救病例，專家團隊對收治的新生兒病例進行嚴密觀察。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090205