武漢肺炎中國累計563死 新增確診3694例

（中央社台北6日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月5日，武漢肺炎新增死亡病例73例，新增確診病例3694例。截至5日午夜，累計死亡病例563例，確診病例2萬8018例。

據通報，2月5日，中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎新增確診病例3694例，新增治癒出院病例261例，當日解除醫學觀察的密切接觸者2萬1365人。新增重症病例640例，新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龍江1例、貴州1例），新增疑似病例5328例。

截至2月5日午夜，累計確診病例2萬8018例，累計治癒出院1153例，隔離治療2萬6302例（其中重症病例3859例），累計死亡病例563例，現有疑似病例2萬4702例。累計追蹤到密切接觸者28萬2813人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬6354人。

據通報，香港特別行政區累計確診病例21例（死亡1例），澳門特別行政區10例。（編輯：楊昇儒）1090206