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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情4/100

武漢肺炎中國累計563死 新增確診3694例

最新更新：2020/02/06 08:32
截至5日午夜，中國武漢肺炎累計死亡病例563例，確診病例2萬8018例。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）
截至5日午夜，中國武漢肺炎累計死亡病例563例，確診病例2萬8018例。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北6日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月5日，武漢肺炎新增死亡病例73例，新增確診病例3694例。截至5日午夜，累計死亡病例563例，確診病例2萬8018例。

據通報，2月5日，中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎新增確診病例3694例，新增治癒出院病例261例，當日解除醫學觀察的密切接觸者2萬1365人。新增重症病例640例，新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龍江1例、貴州1例），新增疑似病例5328例。

截至2月5日午夜，累計確診病例2萬8018例，累計治癒出院1153例，隔離治療2萬6302例（其中重症病例3859例），累計死亡病例563例，現有疑似病例2萬4702例。累計追蹤到密切接觸者28萬2813人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬6354人。

據通報，香港特別行政區累計確診病例21例（死亡1例），澳門特別行政區10例。（編輯：楊昇儒）1090206

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