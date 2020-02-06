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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

中國嗆台加入WHO以疫謀獨 陸委會斥模糊焦點

最新更新：2020/02/06 18:57

（中央社記者賴言曦台北6日電）中國大陸國台辦今天發布新聞稿表達立場說，台灣爭取加入世界衛生組織（WHO）是「以疫謀獨」。陸委會發言人邱垂正下午駁斥陸方的說法是「推卸責任，模糊焦點」。

大陸委員會發言人邱垂正在今天下午召開的例行新聞發布會中，就中國國務院台灣事務辦公室上午針對政府爭取加入世界衛生組織（WHO）發出的新聞稿一事，做上述表示。

中國大陸國台辦以「負責人」名義發布「國務院台灣事務辦公室負責人就世界衛生組織涉台問題發表談話」新聞稿，並稱政府積極爭取加入是「以疫謀獨」，「奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄」。

邱垂正對此回應，中國大陸國台辦「以疫謀獨」的說法是「推卸責任，模糊焦點」，呼籲對岸應立即排除台灣參與世衛組織的政治干擾。

邱垂正指出，疫情當前，人權與人道應優先於政治考量，即便兩岸有「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」，並不代表台灣不需要加入世衛組織，中共當局切勿將政治因素凌駕在人類健康安全之上。

陸委會在記者會後以書面形式表明，中國大陸北京當局錯誤引述聯合國大會及世衛決議，並與其片面設定的「一中原則」連結，這些政治操作已明顯違反世衛憲章與國際關係原則。

陸委會強調，中國大陸北京當局在國際衛生條例（IHR）矮化台灣，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊；WHO技術性會議因其打壓，參與比例也極低，剝奪台灣2300萬民眾權益。陸方辯稱對台灣妥善安排與事實不符，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，受害的將包括中方人民在內的國際社會。

至於中國國台辦發言人馬曉光昨天指出，兩岸相互通報2019新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）疫情資訊時，陸方向政府通報36次，政府向陸方通報15次，通報次數少於陸方。

邱垂正解釋，中國大陸自疫情爆發後，陸方通報的訊息內容都相當簡短，與其對外公布的內容雷同，而政府向陸方通報的次數較少，是由於台灣的病例遠少於陸方病例數的緣故，兩岸情況不同。（編輯：張淑伶）1090206

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