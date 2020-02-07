國台辦稱返台包機受阻 陸委會：急就章增風險

陸委會7日強調，首批包機有武漢肺炎確診病例，後續應提升防疫，不應急就章使疫情傳播風險遽增。圖為3日晚間首批接回武漢台商的包機抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者賴言曦台北7日電）國台辦昨天聲稱已藉民航聯繫管道遞交返台國人名單並提出班機申請卻未獲確認。陸委會今晨強調，首批包機有武漢肺炎確診病例，後續應提升防疫，不應急就章使疫情傳播風險遽增。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光6日接受官媒新華社採訪時稱，昨天上午8時已將979名申請協助返台的台胞名單透過兩岸民航聯繫管道提交，並由中國東方航空申請6日、7日各執行2班，8日執行1班的運送計畫，未得到確認配合。

大陸委員會今天0時許以書面回應，強調3日深夜抵達的首批接返人員出現3名發燒、1名確診的情況，產生防疫破口，足見陸方宣稱的防疫作為並未落實，也造成同機人員交叉感染風險，倘因此增加更多感染者，其嚴重後果不堪想像，明顯不符合雙方商定「防疫為先」的共識。

陸委會表示，滯留人員接返作業，的確存在防疫上的風險，必須採取最高安全規格的防護作為，妥慎執行，接運過程相關操作絕對不能草率、便宜行事，這都需要雙方加強相關準備與協調合作。

陸委會強調，「如果用已提交多少人的名單、必須於幾日之內運送完畢，這樣急就章、草率的處理方式，勢必造成疫情傳播風險遽增，形成雙方防疫上的莫大危機」。

陸委會表明，雙方應該以負責審慎的態度來進行溝通與合作，讓滯留人員能有序平安返台。後續接返作業應提升防檢疫工作的確實度，必須優先接返人道弱勢對象，必須考量台灣隔離收容場所能量，經雙方溝通商定，才能有效推動下次的接返作業。

據新華社，馬曉光說，台灣方面稱「收容能量有限」、「斷無可能在兩天內連續收容及安置890人」，這不應該成為拒絕在湖北台胞返鄉的理由。（編輯：楊昇儒）1090207