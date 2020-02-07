中國研究：穿山甲是武漢肺炎病毒潛在中間宿主

（中央社台北7日電）中國華南農業大學今天宣布，最新研究表明，穿山甲為武漢肺炎新型冠狀病毒潛在中間宿主。此前武漢病毒研究所指出，新型冠狀病毒可能來源於蝙蝠。

華南農業大學微信公眾號7日凌晨發表「重大成果」稱，經與嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室沈永義教授、肖立華教授等科研人員，聯合中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院楊瑞馥研究員及廣州動物園科研部陳武高級獸醫師展開的最新研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。

華南農大稱，「這一最新發現對新型冠狀病毒的源頭防控具有重大意義」。

不過，上述宣布並未透露研究內容，包括為何蝙蝠會將病毒傳染給穿山甲，再傳給人類。

2002年11月廣東首度爆發「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情後，研究證實其冠狀病毒來自蝙蝠，透過中間宿主果子貍傳給人類。果子貍是廣東餐桌最常出現的野味。

穿山甲是中國人最愛吃的野味之一，麟甲被視為具有通乳療效。「中華人民共和國藥典」記錄，穿山甲的功能和主治包括：活血消症、通經下乳、消腫排膿等等。

中國國內的穿山甲數十年來因此被獵捕到瀕臨滅絕，加上極難人工飼養，近年來源都從國外走私而來，也造成鄰近東南亞國家的穿山甲數量急遽減少。

1月22日，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福表示，新型冠狀病毒的來源是武漢華南海鮮市場銷售的野生動物。

1月23日，中科院武漢病毒所研究員石正麗團隊發表文章指出，新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒的序列一致性高達96%。

華南海鮮市場銷售的野味極多，其中一家店的菜單更多達100多種野生動物，包括孔雀、大雁、狼仔、狐狸、竹鼠、刺蝟等。

此前消息多指向竹鼠可能是這次新型冠狀病毒的中間宿主，穿山甲是首度在研究中提及。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090207