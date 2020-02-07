香港醫護工會發動罷工5天後 決定擱置罷工

（中央社記者張謙香港7日電）要求港府「全面封關」的香港醫護工會醫管局員工陣線，在發起5天罷工後，今天宣布擱置罷工。目前陸港兩地間實質已接近全面封關狀態。

爭取政府全面封關的醫管陣線週一（3日）起發動會員罷工，今天由會員投票決定是否延長罷工，結果投票的7000名會員中，有4000人不贊成，工會決定擱置罷工。

醫管陣線的核心成員都是「反送中」支持者，他們去年12月成立了工會，上月中要求政府全面封關，即關閉所有連接大陸的海陸空口岸，但為政府拒絕，工會方面因此自3日起發動罷工，每天都有數千人參加。

儘管公營醫院服務因罷工而受到嚴重影響，但政府的態度強硬，不接受工會的訴求。

隨著2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情日益擴散，政府已先後關閉了10個口岸或管制站，並將自8日凌晨起對大陸入境者強制檢疫14天，大大縮減香港和大陸之間的人流。

目前香港與大陸之間較為暢順的口岸只有機場，兩地大致上接近全面封關，形勢演變大大削弱了工會要求「全面封關的合理性」。

另外，工會發起罷工至今並未引起外界太大回響，一些媒體甚至有批評聲音，指他們是「逃兵」，令罷工者承受無形的壓力。（編輯：張淑伶）1090207