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避免武漢遭汙名化 中國暫命名：新冠肺炎

最新更新：2020/02/08 19:23

（中央社記者林克倫北京8日電）針對此波武漢肺炎如何稱呼，中國國家衛生健康委員會今天在官網公告，暫時命名「新型冠狀病毒肺炎」、簡稱「新冠肺炎」；英文Novel Coronavirus Pneumonia，縮寫NCP。

此前，世界衛生組織將這起新型冠狀病毒命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。此次「新冠肺炎」為中國政府單方面自行宣布，至於是否獲得世衛組織的認可，目前尚不清楚。

擔憂「汙名化」是中國官方先自訂名稱主因。日前，中國青年報曾刊載中國傳媒大學傳播學者周逵的「給病毒起名字是件大事」文章稱，全球流行性疾病風險的防控需有建立在廣泛科學與社會共識，而達成此共識的基礎，首先是對於「疾病的命名」。

周逵在文章指出，縱覽國內外媒體報導、名字五花八門，大陸媒體有「新SARS」、「不明原因肺炎」、「武漢肺炎」等諸多稱法，甚至短暫出現過「阿冠」的暱稱，還有網民建議「野味肺炎病毒」。

至於外國媒體，由於新聞標題的簡練度和傳播的便捷性考慮，並未採用世界衛生組織的官方命名，更多轉而採用「中國肺炎/病毒」（China pneumonia/virus）、「武漢肺炎/病毒」（Wuhan pneumonia/ virus）等稱法作取代。

周逵指出，以「地名」甚至「國名」來命名，對於武漢和中國來說都是非常不公平的事情，一旦成為慣例，更不利武漢乃至中國在疫情結束後的長遠國際形象和品牌建設；2018年爆發的「中東呼吸症候群」（MERS）以「中東」命名，即引來當地民眾反對。

周逵還認為，當社會公眾對病毒的名字該如何稱呼，都出現認知模糊或者缺失時，「武漢人」、「湖北人」等更容易識別的地域身分標籤，將與病毒產生連結，淪為負面詞彙並遭「汙名化」。（編輯：繆宗翰）1090208

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