防疫行動 中國求助AI及資料追蹤技術

（中央社北京8日綜合外電報導）在中國當局急忙控制2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情之際，北京正求助資料追蹤及人工智慧（AI）科技，以找出並防止可能的傳染病例。

中國若干科技公司已發展出手機應用程式（app），得以從官媒公布的名單中取得數據，幫助大家查明，是否曾與新型冠狀病毒確診病患搭乘同一班客機或火車。

中國媒體報導，廣東省省會廣州市的一個公共廣場上，部署著5G警用巡邏機器人，能識別路過民眾是否戴口罩，並能提醒市民隨時注意個人安全防範。

北京一棟約2400戶公寓樓的街坊委員會表示，他們依據航班和火車資料來追蹤每位住戶近來的出行記錄。

一名到過疫情中心武漢市的男子，回家後驚訝地看到警察出現在他家門口，要求量他體溫。當時這名男子正在南京家中自我隔離，他表示，並未告訴任何人他最近曾造訪武漢。

然而根據南京市政府公布的報紙文章，地方當局藉由查看武漢的往返資料，即辨認出這名男子，並在上週派遣警察前往他的住處。

中國國家衛生健康委員會4日在網路張貼聲明，告訴地方政府，可使用大數據技術來追蹤、篩選優先個案，並即時而有效地預測流行病發展狀況。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090208