廣東緊急立法 禁買禁食野生動物

（中央社記者張謙香港11日電）陸媒報導，中國大陸廣東省人大常委會今天通過一項武漢肺炎防疫決定，明確禁止濫食和交易野生動物。

綜合廣東媒體報導，今天上午，廣東省13屆人民代表大會常務委員會舉行第18次會議，審議通過「廣東省人民代表大會常務委員會關於依法防控新型冠狀病毒肺炎疫情切實保障人民群眾生命健康安全的決定」。

據報導，有關決定今天起實施，這是廣東人大在防控新型冠狀病毒肺炎疫情時期所作的一項特別決定。

廣東是急性呼吸道症候群（SARS）的疫源地，民眾嗜吃野味聞名。

報導引述廣東人大常委會負責人說，相關決定的最大亮點是明確提出「禁止濫食和交易野生動物」，並對野生動物的交易消費、食用及其違法責任作出詳細規定。

具體上，相關決定要求嚴禁農貿市場、餐飲單位、商場超市、電商平台、消費場所進行野生動物交易、消費活動。

在個人責任方面，相關決定要求民眾革除濫食野生動物的陋習，不得濫食野生動物；對於出售、購買、利用、運輸、攜帶、寄遞野生動物及其製品、濫食野生動物的違法行為，當局會追究責任。

從2003年爆發的SARS到最近的武漢肺炎，醫學專家都相信大陸民眾食用野生動物是觸發疫情的肇因。

新型冠狀病毒肺炎爆發後，大陸民眾呼籲當局禁止食用野生動物的聲音十分強烈。（編輯：楊昇儒）1090211