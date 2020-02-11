更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

廣東緊急立法 禁買禁食野生動物

最新更新：2020/02/11 14:47

（中央社記者張謙香港11日電）陸媒報導，中國大陸廣東省人大常委會今天通過一項武漢肺炎防疫決定，明確禁止濫食和交易野生動物。

綜合廣東媒體報導，今天上午，廣東省13屆人民代表大會常務委員會舉行第18次會議，審議通過「廣東省人民代表大會常務委員會關於依法防控新型冠狀病毒肺炎疫情切實保障人民群眾生命健康安全的決定」。

據報導，有關決定今天起實施，這是廣東人大在防控新型冠狀病毒肺炎疫情時期所作的一項特別決定。

廣東是急性呼吸道症候群（SARS）的疫源地，民眾嗜吃野味聞名。

報導引述廣東人大常委會負責人說，相關決定的最大亮點是明確提出「禁止濫食和交易野生動物」，並對野生動物的交易消費、食用及其違法責任作出詳細規定。

具體上，相關決定要求嚴禁農貿市場、餐飲單位、商場超市、電商平台、消費場所進行野生動物交易、消費活動。

在個人責任方面，相關決定要求民眾革除濫食野生動物的陋習，不得濫食野生動物；對於出售、購買、利用、運輸、攜帶、寄遞野生動物及其製品、濫食野生動物的違法行為，當局會追究責任。

從2003年爆發的SARS到最近的武漢肺炎，醫學專家都相信大陸民眾食用野生動物是觸發疫情的肇因。

新型冠狀病毒肺炎爆發後，大陸民眾呼籲當局禁止食用野生動物的聲音十分強烈。（編輯：楊昇儒）1090211

延伸閱讀
武漢肺炎香港大樓疑爆群聚感染 可能糞管傳播武漢肺炎恐延遲補貨行情 台塑憂衝擊更勝SARSSARS後首見 全台急徵調醫護助武漢台商檢疫

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報