加強確診檢測 武漢宣示11日清零疑似病例

（中央社台北11日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，重災區武漢市醫療資源嚴重不足，許多人出現感染症狀，卻沒有足夠資源檢測確診，造成更多死傷。武漢昨天宣告要在11日實現疑似患者核酸檢測「清零」。

由於出現症狀的疑似病例太多，武漢的醫療資源一度無法應付如此龐大的核酸檢測需求。無法確診就無法入院接受2019新型冠狀病毒肺炎治療，許多病患等到病危，甚至過世。

2月10日湖北省召開第20場疫情防控例行發布會上，武漢市委書記馬國強坦言，雖然盡最大努力加快檢測，但到目前對疑似患者的核酸檢測沒有做到清零。武漢市的目標是2月11日前完成目前疑似患者核酸檢測。

目前武漢約有900萬人，馬國強表示，武漢市集中管理「四類人員」已經有一段時間，截至2月9日，武漢市一共排查了3371個社區、村的421萬戶1059萬人，戶數排查占比98.6%，人數排查占比99%。

中國之聲則引述武漢大學人民醫院檢驗科主任李豔表示，2月3日政府送達大量檢測試劑盒到武漢，「現在試劑一點都不成問題。我們早中晚三班倒，機器不停，最高的檢測量可以達到（每天）1300例。」

報導說，每天新增的疑似患者，從採樣、檢測、到出結果，需要一定的時間。另外根據檢測的規程，一次檢測陰性還不能完全排除，所以要等待一天以後再檢測一次陰性才能排除，而只要是陽性就會被確診。

目前，湖北省可以檢測2019新型冠狀病毒的實驗室有90多家。報導表示，現在即便是從社區採樣，加上轉運時間，1天時間內也能出檢測結果。

但李豔也表示，核酸檢測不是百分之百準確。「由於試劑盒是根據第一代病人的病毒的測序來做的，後面如果產生了變異，可能有一部分病人就檢測不出來」。試劑盒可能需要持續完善測試標準和條件。

李豔說，還是要綜合判斷是否感染病毒：「比如說有密切的接觸史，有發燒，有CT（電腦斷層掃描）發生變化，即使核酸顯示陰性，我們也要考慮到病毒的變異。」（編輯：翟思嘉/張淑伶）1090211