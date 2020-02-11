武漢肺炎湖北外新增病例連降7天 專家：轉折點可能出現

中國專家樂觀估計，湖北以外省份的疫情將在20日左右達到轉折點。圖為8日上海開工前虹橋車站旅客。（中新社提供）

（中央社台北11日電）除了湖北省，中國大陸各地的武漢肺炎新增病例數最近連續7天下降。專家說，樂觀估計，湖北以外省份的疫情將在20日左右達到轉折點；至於武漢和周邊地區的轉折點也許要一個月後才能出現。

據中國國家衛生健康委員會統計，除了湖北省，中國大陸各地10日新增381例新型冠狀病毒肺炎確診病例，連續第7天呈現下降態勢，分別為：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日）、558例（7日）、509例（8日）以及444例（9日）。

對於確診數據的變化，上海華山醫院感染科主任、上海市新型冠狀病毒感染的肺炎醫療救治專家組組長張文宏在微信發文說，「目前來看，全國湖北（以）外地區的新增病例拐點（轉折點）似乎已經出現」。

張文宏說，即使春節後返工潮導致新增病例數量在未來一段時間出現第二高峰，「但是只要按照既定的防控策略，堅決執行不放鬆，只要武漢戰役能打下來，全國各地防控工作從現在的拐點開始。即使有一個小高峰，也能引來第二次拐點，直至在人間消滅這個病毒」。

陸媒中國新聞週刊特約評論員黃嚴忠則綜合分析說，目前來看，根據最新也是最樂觀的預計，湖北以外省份的疫情將在20日左右達到轉折點，也就是真正意義上實現確診病例數和疑似感染人數的下降。

至於武漢和周邊地區，他說，考慮到大量感染者未能及時收治，「隧道盡頭的亮光也許要在一個月後才能出現」。

黃嚴忠也說，在目前對於病毒缺乏足夠認識的情況下，這種預測本身還有較大局限性，例如有專家指出，疫情早期對新冠肺炎診斷的標準有誤，導致許多患者沒有確診。

此外，截至目前，病毒的動物源頭和中間宿主尚未最終確認，也尚未真正找到有效的抗病毒藥物，疫苗的研發則是「遠水解不了近渴」。

黃嚴忠還表示，「群體免疫力的提高是拐點出現的關鍵」，但是目前對於新冠病毒感染痊癒後是否完全免疫，還不十分確定。

不過，黃嚴忠說，從全中國大陸範圍來看，新增疑似病例自5日起已連續下降，這一情況似乎暗示目前政府採取的干預措施開始發揮作用。

他還提到，病毒流行一段時間後會有變異，目的是與宿主共存，也許傳染性會變強，但致病性會減弱，例如武漢的一代、二代感染病人病死率很高（4%以上），但其他省份患者的病死率遠低於1%。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1090211