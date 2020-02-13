滯留湖北台人歸期未定 陸委會重申落實3原則

陸委會13日舉行記者會，副主委邱垂正表示，在中央流行疫情指揮中心評估後，決定以國人防疫為優先，宣布撤回陸配子女入境方案。中央社記者張皓安攝 109年2月13日

（中央社記者賴言曦台北13日電）滯留中國大陸湖北的979名國人歸期未定，湖北省台辦昨天再度呼籲台灣方面，讓滯留湖北的台灣民眾盡快回家；陸委會今天重申，須先符合防疫的「3原則」。

中國大陸湖北省台灣事務辦公室發言人邢軍志昨天透過官媒新華社表示，列入東方航空運送計畫的979名台灣人，名單和具體情況資料6日就已給台方。

邢軍志稱，東方航空公司和各有關方面早已做好了各項運送準備；但台灣方面一再拖延，迄今仍不同意東航的運送安排，使這些台胞非常失望，深感焦慮。

大陸委員會今天下午舉辦例行新聞發佈會，媒體針對上述說法提問有關滯留台人返台包機進度。

陸委會發言人邱垂正重申，有關協助接返滯留國人的後續處理，須遵守「必須提升防檢疫工作的確實度、優先人員的名單必須與我方（台灣）協商並達成一致，以及我方（台灣）須做好隔離醫療處所的充分準備」等3項原則，確保返台人員能得到妥適照顧。

邱垂正表示，政府秉持「防疫第一，弱勢優先，以及充分準備，量力而為的原則」，持續與陸方溝通討論，並稱針對相關消息沒有進一步說明。

另外，有關陸委會11日宣布有條件開放陸配子女來台，引起民眾反彈並由中央流行疫情指揮中心宣布撤回的爭議。邱垂正表示，尊重指揮中心決定，並稱對該措施引發的社會擔憂，「已經虛心檢討」。他並補充，該措施撤回後，估計影響人數「接近2000名」。（編輯：張淑伶）1090213