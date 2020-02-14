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中國官方敦促生產口罩 尿布廠與富士康紛響應

最新更新：2020/02/14 00:09

（中央社北京13日綜合外電報導）中國亟需大量口罩對抗俗稱武漢肺炎的致命2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，在官方敦促下，包括尿布業者新億發、科技巨頭富士康等紛紛加入生產口罩行列。

總部位於福建莆田的尿布生產商新億發集團於農曆年假期間，聽見官方稱中國需要大量的口罩來對抗致命的武漢肺炎，並需要工廠加入時，新億發在兩天後就改造了福建的一條生產線，供生產口罩。

新億發集團沈姓副總裁接受電話訪問時表示：「公司所有的員工現在都在做口罩。」他還說，這條產線一天可以產出60萬個口罩，公司還在計畫盡快改造其他的尿布產線。

報導說，當產能滿載時，中國工廠一天可以生產約2000萬個口罩，但中國國家發展改革委產業發展司一級巡視員夏農表示，截至2月11日，中國的口罩產能利用率只有94%。

夏農在2月11日的記者會上敦促產能尚未全開的公司應該盡快加緊腳步趕上。

新華網12日報導，中國的其他城市，例如有14家位於浙江寧波的成衣製造商計畫在20天內生產100萬個口罩。

中國汽車製造廠比亞迪在聲明中表示，正計畫防護用具的製造和設計，以生產口罩和消毒劑。期待至2月底，每天的產量能達到500萬個口罩與5萬瓶消毒劑。

其他加入口罩生產行列的還有通用汽車、上汽通用五菱、中國石化。

台灣科技巨頭、蘋果產品組裝廠富士康上週也在社群媒體發文表示，已在深圳的工廠生產口罩，期待至2月底一天可以生產200萬個。這些口罩將供應給自家員工並提供給有需要的外界。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090213

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