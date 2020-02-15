湖北武漢肺炎新增確診2420例 累計死亡人數1457

（中央社台北15日電）中國大陸湖北省衛生健康委員會官網今早通報，2月14日新增武漢肺炎確診病例2420例，比13日新增病例數減少50%；死亡病例增加139人，累計死亡1457人。現有疑似病例減至5534人。

據通報，2月14日，湖北省新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例2420例（含臨床診斷病例1138例、核減前一日臨床診斷病例22例），比13日新增的4823例減少約50%；其中，武漢市佔1923例（含臨床診斷病例922例）。

湖北14日新增死亡139例（含臨床診斷病例34例），其中，武漢佔107例（含臨床診斷病例30例）。新增出院912例（含臨床診斷病例263例），其中，武漢佔486例（含臨床診斷病例231例）。

截至2月14日午夜，湖北累計確診5萬4406例（含臨床診斷病例1萬6522例），其中，武漢佔3萬7914例（含臨床診斷病例1萬4953例）。全省累計治癒出院4774例（含臨床診斷病例631例）。

湖北累計死亡1457例（含臨床診斷病例69例），其中，武漢佔1123例（含臨床診斷病例死亡64例）。

目前仍在院治療3萬8107例（含臨床診斷病例8309例），其中，重症8276例（含臨床診斷病例2155例）、危重症1876例（含臨床診斷病例516例）。

據通報，湖北現有疑似病例5534人，比昨天通報再減少635人；14日排除1702人，集中隔離5149人。累計追蹤密切接觸者17萬6148人，尚在接受醫學觀察7萬7323人。（編輯：楊昇儒）1090215