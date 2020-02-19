鑽石公主號解除隔離 港人能否順利回家牽動人心

（中央社記者張謙香港19日電）停靠日本橫濱的郵輪鑽石公主號在檢疫和隔離14天後，船上旅客今天可以下船，香港當局決定派遣包機接載船上港人，他們能否順利回港，牽動人心、備受關注。

352名香港旅客一月底登上鑽石公主號，希望走出大海，到區內各地遊玩，不料船上爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。郵輪成為疫船，回到橫濱後必須接受檢疫隔離。

隔離期間，船上累計500多名旅客感染病毒，導致船上人心惶惶，擔憂自已遲早會被感染。事實上，船上染病的香港旅客也由最初的少數幾人增至如今的53例。

隨著病患持續增加，鑽石公主號的港人狀況日來備受香港各界關注，加上他們受困多時，不同黨派此前都要求當局派遣包機接人回港。

鑽石公主號的隔離限期今天屆滿，港府決定派出包機接載他們回來，但綜合港媒發自東京的報導，今天下船的旅客有限，全部港人能否順利下船還是未知數。

另外，53名感染病毒的港人肯定無法回港，而與他們有密切接觸的親友也不能隨機返回。據報導，日方掌握的相關訊息頗為混亂，至今未能確定究竟有多少密切接觸者，這也難免會影響到登機的確切人數。

港府派遣的兩個工作隊伍已先後抵達日本，協助沒有感染病毒的港人返港。在民間方面，民主建港協進聯盟的立法會議員鄭泳舜幾天前已先行赴日，聯絡船上和住院的港人，提供各種可能的幫助並傳達訊息，或許可讓船上港人感受到一絲溫暖。

最新消息指出，除了確診患者，其他200名港人都期望搭乘包機返回。

香港各大媒體近日紛紛派人到東京採訪這場猶如電影情節的「恐怖疫船災難」，各家記者對船上港人的困境可說感同身受，大公報今天發自東京的報導就表示，「每日從報紙上看到鑽石公主號上港人的煎熬、對香港的牽掛，令我有著切膚之痛。」

另一方面，抵達當地採訪的記者在自我防護上也不敢掉以輕心，例如樂於接受鄭泳舜提供保護力較強的「KF94」口罩。

在鑽石公主號停靠的橫濱大黑碼頭，據報導，前往碼頭的道路已經封鎖，進入要登記身分，之後也只能在線上採訪船上港客。

據報導，在當地採訪的香港記者目前大致透過下列管道獲得消息，一是採訪船上港客，二是港府工作隊伍的最新資訊，三是鄭泳舜聯絡到的資料。

鄭泳舜稍早前對港媒表示，他接觸到的港人中，無論是否感染病毒，都期望能回港；有住院的香港人士說，在醫院語言不通，食物也不習慣，希望盡早回港治療。

一名馬姓香港旅客在船上接受大公報訪問時說，船上不少人擔心船方提供的食物受到病毒感染，因此只敢吃朋友帶來的泡麵。

但他說已經吃了一週的泡麵，不想再吃了，希望盡早返港。

本地知名藝人兼節目主持人森美的父母也在鑽石公主號郵輪，至今雖未感染病毒，但森美連日來向媒體表達內心的憂慮，擔心父母若不能離船，遲早也會染病。（編輯：周慧盈）1090219