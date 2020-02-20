鑽石公主號首批港人 今早搭包機返港接受隔離

（中央社記者張謙香港20日電）香港當局派往日本的包機今早接回鑽石公主號上首批106名港人；他們抵港後均通過病毒檢測，下機後被直接送到檢疫中心接受隔離14天。

鑽石公主號上月20日從橫濱出發前往香港、台灣等地，期間爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情；郵輪隨後返回橫濱並遭隔離。

鑽石公主號共有364名香港旅客，當中有55人被感染武漢肺炎，另有30多名密切接觸者。郵輪的14天隔離期限昨天已過，船上沒有感染病毒的旅客獲日方放行，港府立即派遣包機接載他們回港。

綜合香港媒體發自東京的報導，首架包機於今天凌晨從東京羽田機場起飛，今早8時半左右抵達香港。保安局局長李家超說，首架包機接返106名港人，比原先估計多了一半以上。

包機抵港後，港府派遣大批衛生防護中心人員上機為他們量體溫，106人全部通過檢測，對病毒均呈陰性反應。

他們隨後逐一下機，在停機坪直接搭乘大巴士前往新界火炭駿洋邨臨時檢疫中心接受隔離14天。

李家超說，港府已派遣第2架包機赴日接載其他港人，並準備派遣第3架包機。（編輯：楊昇儒）1090220