更多編輯台推薦新聞：
研究：因疫情停工兩週來 中國碳排放減1億公噸
兩岸

研究：因疫情停工兩週來 中國碳排放減1億公噸

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離
生活

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離

鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢
國際

鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手
國際

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中國專家：武漢肺炎可能轉成慢性 長期存在
首頁 / 兩岸

鑽石公主號首批港人 今早搭包機返港接受隔離

最新更新：2020/02/20 10:17

（中央社記者張謙香港20日電）香港當局派往日本的包機今早接回鑽石公主號上首批106名港人；他們抵港後均通過病毒檢測，下機後被直接送到檢疫中心接受隔離14天。

鑽石公主號上月20日從橫濱出發前往香港、台灣等地，期間爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情；郵輪隨後返回橫濱並遭隔離。

鑽石公主號共有364名香港旅客，當中有55人被感染武漢肺炎，另有30多名密切接觸者。郵輪的14天隔離期限昨天已過，船上沒有感染病毒的旅客獲日方放行，港府立即派遣包機接載他們回港。

綜合香港媒體發自東京的報導，首架包機於今天凌晨從東京羽田機場起飛，今早8時半左右抵達香港。保安局局長李家超說，首架包機接返106名港人，比原先估計多了一半以上。

包機抵港後，港府派遣大批衛生防護中心人員上機為他們量體溫，106人全部通過檢測，對病毒均呈陰性反應。

他們隨後逐一下機，在停機坪直接搭乘大巴士前往新界火炭駿洋邨臨時檢疫中心接受隔離14天。

李家超說，港府已派遣第2架包機赴日接載其他港人，並準備派遣第3架包機。（編輯：楊昇儒）1090220

延伸閱讀
鑽石公主號包機接回國人 先到醫院採驗再隔離14天鑽石公主號45名港人 將乘包機返港鑽石公主號解除隔離 部分港人20日凌晨返港

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報