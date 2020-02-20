武漢肺炎／湖北台人籲包機讓東航飛 陸委會：遵照總統指示

總統蔡英文20日對接回滯留國人第二架包機表示，台灣方面隨時可以出發，希望陸方須理解並尊重台灣對疫情風險掌控的態度。陸委會發言人邱垂正20日在例行記者會上表示，目前包機問題遵照蔡總統指示，沒有進一步補充。中央社記者賴言曦攝 109年2月20日

（中央社記者賴言曦台北20日電）因疫情滯留中國湖北的國人昨天發出陳情呼籲書，希望政府能同意由中國大陸的東方航空執行運送，幫助他們早日回家。陸委會表示遵照蔡總統指示，沒有進一步補充。

因2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情滯留中國大陸的湖北省國人，昨天深夜以「台灣19縣市滯留湖北的老百姓」名義，發布陳情呼籲書表示，滯留人員各自有需返回工作崗位、就學等需求，另有急性或慢性病患者須返台就醫，呼籲政府盡快同意由中國大陸的東方航空執行包機運送計畫。

媒體報導，總統蔡英文今天前往國家衛生研究院疫苗研發中心視察，受訪時對此表示，計畫早就做好，名單都給了，飛機也準備好了，檢疫、防疫跟醫療照顧人員都隨時待命，隨時可以出發把國人接回來，希望陸方須理解並尊重台灣對疫情風險掌控的態度。

下午在大陸委員會例行記者會上，媒體追問接回滯留台灣人第2架包機的協商進度。陸委會發言人邱垂正僅回應，遵照蔡總統指示，且中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已說明，陸委會沒有進一步補充。

邱垂正表示，有滯留湖北國人表示憂心子女教育銜接、重返工作崗位等問題，陸委會都已轉請教育部、勞動部等相關主管機關處理，也會請海基會聯絡當地台商協會提供協助。

邱垂正強調，「在湖北滯留的民眾都是我們的同胞」，會持續關心滯留湖北國人狀況。他說，自1月24起，陸委會和海基會已為滯留湖北國人提供約1330次服務，其中包含協助19名有慢性病藥物需求的滯留湖北國人取得藥品。

陳時中18日在指揮中心舉行的記者會上說明，已向中國大陸提供121名極需返台人員名單，且整備醫護、中華航空股份有限公司班機，隨時可執行任務；但陸方堅持以首趟包機形式執行，因此後續包機仍靜待雙方協商。（編輯：張淑伶）1090220