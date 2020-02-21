掙扎至沒氣息 醫師：武漢肺炎患者猶如水中溺斃

微博流傳近來一篇文章「一線醫生的話」，披露武漢肺炎患者病亡前的臨床症狀，不停掙扎哭喊直到嚥下最後一口氣，猶如水中溺斃。圖為中國隔離區的醫生在病房和患者溝通病情。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北21日電）近來有篇文章「一線醫生的話」在微博流傳，披露武漢肺炎患者病亡前的臨床症狀，包括去世前數分鐘全程清醒，不停掙扎哭喊至嚥下最後一口氣，猶如在水中溺斃。

根據網友「十車書－張翰青」在微博的轉載，「病人去世前的感受：一直呼吸困難，直到最後幾分鐘，病人全程清醒。病人會呼救，會哭著喊著說醫生你救救我…伴隨著劇烈地掙扎，直到呼出最後一口氣」。

至於病患痛苦掙扎至死的原因，文章指出，「本質上和淹死一個道理。大量的水，進到了肺裡面之後，氧進不去。肺，被病毒導致的果凍狀的分泌物給占滿了，換氣功能完全喪失，再濃的氧也進不去血裡面。而吸痰，靠氣管鏡到達不了那個終末端的地方」，而且「沒有特效藥」。

文章提及，若病情發展為重症再住院搶救，「屆時無論是上無創和上有創呼吸機（插管），對這種病最後的逆轉都沒有太大的幫助。能救活的，只有10%。只要上了氣管插管（有創呼吸機）就不樂觀了。因為氣管插管一方面會增加病人的痛苦，增加機體的刺激，還導致合併呼吸細菌感染」。

到了這個階段，就算使用葉克膜（ECMO）也回天乏術，因為「ECMO是人工心肺機，就是病人的肺壞了，我就搞一個人工肺來代替。肺已經完蛋了，通過ECMO，只是一天一天地撐下去」，一旦「肺白了，之後就容易纖維化。纖維化不能逆轉，除非肺移植」，所以新冠肺炎的厲害在於「一是高傳染性，二是容易成為重症」。

文章指出，「國家派了幾萬醫護人員去武漢，說明這個病不好治。現在所有的治療，就是安慰性治療」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新型冠狀病毒導致的武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090221