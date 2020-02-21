更多編輯台推薦新聞：
美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人
國際

美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人

記者遭驅逐 華爾街日報：中國轉移武漢肺炎焦點
國際

記者遭驅逐 華爾街日報：中國轉移武漢肺炎焦點

早安世界》台灣武漢肺炎死亡首例 證實受浙江台商乘客感染
早報

早安世界》台灣武漢肺炎死亡首例 證實受浙江台商乘客感染

武漢肺炎肆虐鑽石公主號 最新疫情暨撤僑一次看
國際

武漢肺炎肆虐鑽石公主號 最新疫情暨撤僑一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎疫情燒將開學 勞動部：不排除第二波防疫照顧假
首頁 / 兩岸

掙扎至沒氣息 醫師：武漢肺炎患者猶如水中溺斃

最新更新：2020/02/21 12:03
微博流傳近來一篇文章「一線醫生的話」，披露武漢肺炎患者病亡前的臨床症狀，不停掙扎哭喊直到嚥下最後一口氣，猶如水中溺斃。圖為中國隔離區的醫生在病房和患者溝通病情。（檔案照片／中新社提供）
微博流傳近來一篇文章「一線醫生的話」，披露武漢肺炎患者病亡前的臨床症狀，不停掙扎哭喊直到嚥下最後一口氣，猶如水中溺斃。圖為中國隔離區的醫生在病房和患者溝通病情。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北21日電）近來有篇文章「一線醫生的話」在微博流傳，披露武漢肺炎患者病亡前的臨床症狀，包括去世前數分鐘全程清醒，不停掙扎哭喊至嚥下最後一口氣，猶如在水中溺斃。

根據網友「十車書－張翰青」在微博的轉載，「病人去世前的感受：一直呼吸困難，直到最後幾分鐘，病人全程清醒。病人會呼救，會哭著喊著說醫生你救救我…伴隨著劇烈地掙扎，直到呼出最後一口氣」。

防疫資訊

至於病患痛苦掙扎至死的原因，文章指出，「本質上和淹死一個道理。大量的水，進到了肺裡面之後，氧進不去。肺，被病毒導致的果凍狀的分泌物給占滿了，換氣功能完全喪失，再濃的氧也進不去血裡面。而吸痰，靠氣管鏡到達不了那個終末端的地方」，而且「沒有特效藥」。

文章提及，若病情發展為重症再住院搶救，「屆時無論是上無創和上有創呼吸機（插管），對這種病最後的逆轉都沒有太大的幫助。能救活的，只有10%。只要上了氣管插管（有創呼吸機）就不樂觀了。因為氣管插管一方面會增加病人的痛苦，增加機體的刺激，還導致合併呼吸細菌感染」。

到了這個階段，就算使用葉克膜（ECMO）也回天乏術，因為「ECMO是人工心肺機，就是病人的肺壞了，我就搞一個人工肺來代替。肺已經完蛋了，通過ECMO，只是一天一天地撐下去」，一旦「肺白了，之後就容易纖維化。纖維化不能逆轉，除非肺移植」，所以新冠肺炎的厲害在於「一是高傳染性，二是容易成為重症」。

文章指出，「國家派了幾萬醫護人員去武漢，說明這個病不好治。現在所有的治療，就是安慰性治療」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新型冠狀病毒導致的武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090221

延伸閱讀
武漢肺炎中國新增確診病例 湖北以外不降反升武漢肺炎／南韓今再添52例 39人與新天地大邱教會有關李文亮染武漢肺炎7日凌晨病逝 最早揭發中國疫情醫師武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因鑽石公主號台人留日治療 謝長廷：繼續關心協助武漢肺炎／南韓超級傳播者 隔離前上教會吃喜酒趴趴走香港武漢肺炎疫情延燒 美疾管中心發旅遊警示
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報