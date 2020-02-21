山東浙江監獄群聚感染241人確診 官員下台

中國監獄爆出群聚感染，山東任城監獄207人確診罹患2019年冠狀病毒疾病，浙江十里豐監獄也有34人確診。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者沈朋達上海21日電）中國監獄爆出群聚感染，山東任城監獄207人確診罹患2019年冠狀病毒疾病，浙江十里豐監獄也有34人確診；包括山東省司法廳長等兩地多名官員遭咎責免職。

由於兩地確診病例大增，中國20日除湖北外的新增確診病例暴增為258例，無法延續過去半個多月的連「16降」。

綜合陸媒報導，山東省政府今天上午舉行疫情防控記者會，山東省衛健委主任龔燕在會中表示，20日全省新增確診病例202例，其中任城監獄就占200例。

她說，已全面對該監獄2077名相關人員進行核酸檢測，確診病例207例，其中幹警7例、服刑人員200例；其中確診的幹警已統計在濟寧市病例中發布。

山東省監獄管理局局長吳磊指出，任城監獄兩名值班和備勤幹警，在13日晚間陸續被確診罹患新型冠狀病毒肺炎。之後，當局隨即對監獄幹警職工、服刑人員和密切接觸者全面排查，封閉管理監區、備勤區和家屬區。15日起將該監獄服刑人員轉移，全部採單間隔離。16日對全體監獄人員進行核酸檢測，21日還將展開第二輪測試。

他說，目前已對山東全省監獄進行排查。而自1月27日起，全省監獄也已實施封閉管理，獄內幹警已連續工作26天，幹警疫情不結束，不輪換警務。

對於任城監獄疫情，吳磊表示，「說明我們防控工作的措施落實不力，深感自責。」

山東省政府副秘書長于成河則表示，本次疫情暴露有些部門「思想鬆懈麻痺」、「工作作風不紮實」，經山東省委常委會研究，決定免去省司法廳黨委書記、廳長解維俊等8名官員職務。

16日，網上流傳任城監獄一名獄警曾接觸過疫區人員卻未上報，濟寧市某街道也發布緊急通知，要求任城監獄、魯西監獄和里彥電廠的住戶，與物業公司報備。之後，當地許多通訊軟體「微信」（wechat）的討論群突然遭解散，引起民眾猜疑。

無獨有偶，浙江省也傳出監獄群聚感染。浙江發布報導，該省20日的28例新增確診，其中有27例是十里豐監獄受刑人，加上之前已公布的7例，十里豐監獄共有34例確診的受刑人，是輸入型病例，目前未發生在押罪犯感染新型冠狀病毒肺炎死亡的事件。

報導指，該省司法廳已派出督導組進駐十里豐監獄，監獄政委和監獄長已遭免職，公安機關也對一名涉事幹警立案調查。目前十里豐監獄已實行全封閉管理。（編輯：周慧盈）1090221