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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎／中國官方證實 成都患者治癒後又呈陽性反應

最新更新：2020/02/21 15:14

（中央社台北21日電）四川省衛生健康委員會今天證實，成都有名感染武漢肺炎康復，經複診檢測又呈陽性反應。

根據鳳凰房產網20日的報導，19日下午，成都望江錦園小區有名罹患2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的病患，治癒後在回家隔離的第10天，複診檢測呈核酸陽性反應。

報導說，當晚11時和20日淩晨1時許，相關單位已先後帶走家屬與患者，鳳凰網房產網致電望江錦園的物業，查證確有其事。

人民日報微博今天也報導，四川省衛健委證實這項消息。

報導引述小區物業公司發布的疫情通報指出，2月19日下午接獲通知，5棟3樓治癒回家隔離的新型冠狀病患者按統一要求，需出門到定點醫院複檢。

報導說，這名病患當時回家隔離已10天，期間患者及家屬均未出門。

報導指出，當天晚上再次接獲通知，患者的複檢結果呈核酸陽性，醫療機構需馬上帶走患者及家屬再次檢測並隔離，並於19日晚間11時和20日淩晨1時許把人帶走。

綜合先前香港01及北京新京報報導，武漢醫療救治組組長、華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平曾指出，對於患者出院的判斷要慎重。

趙建平說：「有病人好轉出院，兩次核酸檢測呈陰性，但數天後又開始發燒，再做核酸檢測又呈陽性，所以出院病例也要居家隔離14天」。

至於出院標準應如何考量，他說，判斷病人病情時，病程很重要，「一般病程3至4週後，抗體滴度（能檢測到陽性結果的最大稀釋度）變高，病人機體的抵抗力已經建立，病毒被清除的可能性就很高了，再結合檢測為陰性，這樣的病人更加安全」。（編輯：曹宇帆/翟思嘉）

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