中國研究：武漢華南海鮮市場病毒從其它地方傳入

（中央社台北22日電）武漢肺炎蔓延全球，但起源仍無定論。中國官媒今天報導，中國科學院西雙版納熱帶植物園與華南農業大學、北京腦科中心解析全球病毒基因數據發現，華南海鮮市場的病毒是從其它地方傳入。

這篇研究指出，病毒可能在12月初，甚至11月下旬已開始人際傳播，隨後在華南海鮮市場加快，但病毒基因組沒有發生重組事件。

中新社下午引述中國科學院西雙版納熱帶植物園官方網站資料指出，這項研究收集了全球共享到GISAID EpiFluTM 數據庫中，截至2月12日、覆蓋四大洲12個國家的93個新型冠狀病毒樣本基因組數據，透過全基因組數據解析發現上述結果。

研究顯示，這93個樣本包含58種單倍型，演化關係顯示，單倍型H13和H38是比較「古老的」單倍型，透過一個中間載體（mv1，可能是祖先單倍型，也可能是來自中間宿主或零號病人）與蝙蝠冠狀病毒RaTG13關聯，並透過單倍型H3衍生出單倍型H1。

研究指出，與華南海鮮市場有關聯的患者樣品單倍型都是H1及其衍生單倍型H2、H8-H12，而一份武漢樣品單倍型H3與華南海鮮市場無關。可見，華南海鮮市場的新冠病毒是從其它地方傳入，再於市場發生快速傳播並蔓延。

研究也提到，根據病患發病時間記錄和種群擴張時間推斷，也印證了華南海鮮市場不是病毒發源地的推論。

此外，研究對H13和H38的病毒樣品溯源發現，分別來自深圳的病患（廣東首例）和美國華盛頓州的病患（美國首例）。他們的旅行記錄表明都是2019年12月底至2020年1月初在武漢被感染。現有武漢樣本中沒有檢測到H13和H38單倍型。

研究指出，如果能在武漢其他醫院早期的病患檢測到這兩種單倍型，將對於尋找病毒來源非常有幫助。

研究還顯示，病毒在2月12日前發生過2次明顯種群擴張：一次是2019年12月8日，結果暗示病毒可能在12月初，甚至11月下旬已開始人際傳播，隨後在華南海鮮市場加快；另一次種群擴張發生在1月6日。

研究指出，為細分來源，研究人員將58種單倍型分成5組，包括3個古老超級傳播者單倍型（H1、H3和H13）和2個新的超級傳播者單倍型（H56和mv2）。以此鑒別出廣東的病毒可能有三個來源，重慶和台灣的病毒有兩個來源。

研究表示，有較多樣本的澳大利亞、法國、日本和美國，患者感染源至少有兩個，尤其是美國包括了5個來源。特別值得關注的是，H56這個超級傳播者單倍型，同時是澳洲、法國和美國以及台灣患者的傳染源。

研究也提到，其他國家患者因為樣品比較少，大多數的來源比較單一，他們除了是武漢旅遊輸入或在武漢感染外，有一些人可能是在廣東、新加坡等地被感染。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在武漢爆發以來，有關這種新型致命病毒的來源、它是如何從自然界的宿主傳染到人類身上，以及誰是所謂的「零號病人」，一直是各界關注的焦點。

一些中國官媒報導，在武漢華南海鮮市場上出售的野生動物有可能是病毒的源頭。武漢在1月1日關閉這個市場並進行消毒清理。

但國際權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）1月24日發表由武漢金銀潭醫院副院長黃朝林等近30名中國醫療和科研人員撰寫的論文顯示，已知的最初41個住院病例當中，只有27人有華南海鮮市場接觸史，而且最早於去年12月1日發病的病人沒有接觸史。（編輯：繆宗翰）1090222