中央領導小組：湖北一線醫護人員薪水 提高2倍

（中央社台北23日電）中共「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」22日宣布，將湖北省在地及前往支援的一線醫務人員臨時性工作補助標準提高1倍、薪酬更提高2倍，且強制長時間高負荷工作者休息。

新華社今天報導，這項名為「關於全面落實進一步保護關心愛護醫務人員若干措施的通知」共含10項措施，第1項就是薪酬待遇，除上述內容外，還包括擴大衛生防疫津貼發放範圍，確保涵蓋全體一線醫務人員。

而其他9項則是：做好工傷認定和待遇保障；實施職稱評聘傾斜（針對）措施；落實一線醫務人員生活保障；加強醫務人員個人防護；確保輪換休整到位；及時做好心理調適疏導；確實落實有困難家庭的照顧幫扶；創造更加安全的執業環境；開展「烈士褒揚」和先進表彰。

其中，要依法做好因疫情防控犧牲殉職人員的「烈士」評定和褒揚工作，全面做好撫恤優待。開展醫務人員及時獎勵和表彰，對於獲得表彰以及被認定為「烈士」的醫務人員子女，在入學升學方面按規定享受相關待遇。

通知還規定，醫務人員參加疫情防治的經歷，可視同為一年的基層工作經歷；要為一線醫務人員提供基礎性疾病藥物、衛生用品及乾淨、營養、便捷的就餐服務，舒適的生活休息環境和與家人隔離的必要條件。採取專車接送，解決定點醫院一線醫務人員的通勤問題。

此外還包括，對長時間高負荷工作人員安排強制休息，疫情結束後及時組織一次免費健康體檢和療養休養，並適當增加休息和帶薪休假時間；開展一線醫務人員心理健康評估，強化心理援助措施，做到「心理問題早發現、早干預、早疏導」。

這項通知提到，當前中國全國疫情防控進入關鍵時期，各地各有關部門務必高度重視對醫務人員的保護、關心、愛護，加強各方面支持保障，解除他們的後顧之憂，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康、心無旁騖投入戰勝疫情鬥爭。（編輯：邱國強/張淑伶）1090223