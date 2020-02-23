武漢肺炎香港增至74例 福慧精舍傳群聚感染

（中央社台北23日電）香港政府宣布，當地今天新增5名2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例，其中1例先前被列為疑似確診，另1例來自「鑽石公主」號郵輪。香港累計確診病例今天因此上升至74例。

綜合香港媒體報導，今天新增的確診病例中，有2名分別為80歲、76歲的女性，先前經常前往位在北角的「福慧精舍」佛堂參拜。香港確診病例中，總計已有4例與這一佛堂有關。

有鑑於此，香港衛生署先前曾數度前往佛堂調查，但因上鎖不得其門而入，且無法與佛堂負責人取得聯絡。為此，衛生單位今天下午向法院取得搜索手令，與警方一同進入佛堂展開調查。

至於其他病例，有1名是「鑽石公主」號郵輪的68歲男性乘客，日前搭乘包機返回香港；另1名是在香港藍田擔任保全的62歲男性；還有1名是先前列為疑似病例的75歲男性，今天成為確診病例。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今天表示，當地佛堂環境多數侷促擁擠，信徒未必都佩戴口罩誦經，有可能出現飛沫傳染；或是因為環境殘留病毒，導致不同時間逗留的信徒感染，是「很高危」的環境，這可從韓國爆發教會傳播感染證明。

梁子超指出，香港東區近日接連出現確診病例，人數眾多且地點密集，估計隱形傳播可能比想像中更早出現，且佛堂有可能不是傳播源頭，早在1月25日左右就可能出現其他社區傳播源，只是經由佛堂而傳播。（編輯：邱國強）1090223