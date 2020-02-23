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武漢肺炎防疫／醫事人員禁赴中港澳 6縣市下旅遊禁令
首頁 / 兩岸

四川大批民眾不戴口罩聚集喝茶 官員被立案調查

最新更新：2020/02/23 21:03

（中央社台北23日電）武漢肺炎疫情未息，四川省廣元市卻出現大批民眾不戴口罩，聚集在當地廣場喝茶的情況，引起中國民眾譁然。中共廣元市紀委及監察委今天宣布，將對相關負責官員給予黨紀或政務立案審查。

人民日報報導，此事發生在21日下午，地點是廣元市中心的利州廣場。根據中國網友上傳的畫面顯示，不少民眾在廣場上沒戴口罩就聚集起來，喝起了當地特產「壩壩茶」，讓商家生意十分興隆。

根據報導，廣元市政府2月20日曾發布「應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部第18號公告」，內容包括在加強防疫措施的前提下，恢復室外壩壩茶、體育、遊樂場所的營業。

這一人潮聚集的畫面一出，立刻引起中國網友譁然，甚至擠進新浪微博熱搜排行榜前10名，點閱數高達3.4億次，且引來2.6萬條的討論回應，但也同時引起官方、特別是紀檢單位的關切。

報導指出，中共廣元市紀委、廣元市監察委今天聯名通報，將廣元市城管執法局廣場服務中心主任張東黨紀立案審查，並將廣元市文旅集團武則天文化旅游公司商管中心經理曹建峰政務立案調查。

同時，廣場服務中心工會主席母紹宏等7名相關工作人員，則被責令作出深刻檢討，並被通報批評。

通報指出，廣元市文旅集團武則天文化旅遊公司是利州廣場「壩壩茶」攤位管理者，在落實市委、市政府、市指揮部關於「嚴防聚集」的要求不到位。雖制定防控預案，但缺乏針對性和操作性，在經營者未採取有效防控措施下放任「一開（業）了之」，負有主體責任。

同時，廣元市城區廣場服務中心作為利州廣場防疫工作的主責單位，對監管地點可能出現的防疫風險預判不準，人員聚集後勸阻制止不力，負有監管責任。（編輯：邱國強）1090223

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