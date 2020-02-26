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北部老翁家庭群聚再添1人 外籍看護染武漢肺炎
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/100

武漢肺炎疫苗 美官員：量產還需要一年

最新更新：2020/02/26 13:51
美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇25日表示，研製2019年冠狀病毒疾病疫苗進展順利，不過量產還需要一年。（示意圖／中央社檔案照片）
美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇25日表示，研製2019年冠狀病毒疾病疫苗進展順利，不過量產還需要一年。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社台北26日電）美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇25日表示，研製2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗進展順利，目前有一款將在一個半月內展開臨床實驗，不過量產還需要一年的時間。

根據新華社今天的報導，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Disease, NAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）在美國衛生與公共服務部（United States Department of Health and Human Services, HHS）召開的記者會上表示，國家過敏與傳染病研究院與美國生技公司Moderna合作研發疫苗，進展超過預期。

報導說，從確認病原體到開展一期臨床試驗最快也得2至3個月時間，而此前美國研究人員由中國公布的病毒基因序列獲得的資料，成功把基因注入Moderna的信使核糖核酸（messenger RNA, mRNA）平台，合成蛋白質。

佛奇指出，基因注入mRNA平台合成蛋白質後，已注入實驗鼠體內誘發免疫原性並監管，疫苗有望一個半月內進入臨床研究，比原計畫快了一週左右。

Moderna24日宣布，首批新型冠狀病毒疫苗mRNA-1273已交給國家過敏與傳染病研究院，以便開展一期臨床試驗。

不過，佛奇坦言，一期臨床試驗需要3至4個月以驗證疫苗的安全性和有效性，再進行由數百名受試者參加的二期臨床試驗，「即便以火箭速度進行，也需再6個月時間」，因此大規模量產疫苗需要1年甚至1年半。

他表示，疫苗也許無法解決最近幾個月面臨的問題，但應著眼於未來。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090226

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