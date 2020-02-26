港府：將派專機接載滯留武漢港人

繼日本後，香港當局將派遣專機接載滯留湖北省武漢市的港人回港。圖為滯留鑽石公主號的港人20日自日本搭乘港府包機返港。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港傳真 109年2月26日

（中央社記者張謙香港26日電）繼日本後，香港當局將派遣專機接載滯留中國大陸湖北省武漢市的港人返港；估計目前湖北省有3000多名港人，其中武漢有532人。

但當局尚未公布具體接載時間及專機架次。

政制及內地事務局發言人今天公布，首批專機主要協助滯留武漢的港人返港，費用由港府支付；港府駐武漢經濟貿易辦事處會安排交通工具接載市內港人到機場。

發言人呼籲身處武漢、過去未曾向港府求助的港人今晚6時前聯絡香港入境事務處協助在外香港居民小組或駐武漢辦，以作跟進。

發言人說，每名港人登機前都會進行健康檢測，若出現發燒、健康表徵不正常、呼吸道病症或其他傳染病症狀，將不能乘坐專機。

發人說，所有人回港後都要接受14天隔離檢疫。

除了武漢，身處湖北其他地區的港人，如有情況比較緊急的，比如孕婦，或嚴重病患且急須返港接受手術或其他治療，又或需要返港參加中學文憑考試的應屆畢業生，港府會與湖北政府討論，盡量安排他們一同搭乘首批專機返港。

發言人說，當局將會擬定第一批專機的數目和接載的人數。

截至今天上午11時，港府收到超過1700起來自湖北港人的求助個案，涉及3000多人，分布在湖北37個城市，其中532人在武漢。（編輯：周慧盈）1090226