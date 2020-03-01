韓日義伊疫情若再擴大 中國將接華僑留學生回國

（中央社台北1日電）鑑於2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）在海外擴散，中國外交部領事司長崔愛民今天說，若韓國、日本、義大利、伊朗等國的疫情進一步發展，中國將採取必要措施安排當地華僑、留學生回國。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，崔愛民在會中作上述表示。

崔愛民表示，目前部分國家的武漢肺炎疫情擴散，其中確診病例較多的國家如韓國、日本、義大利、伊朗有不少華僑、留學生等人員，中國政府高度關注他們在當地的健康和安全，已積極敦促駐在國政府採取確實措施，重視解決他們在健康安全方面的問題。

他指出，目前新冠肺炎（武漢肺炎）疫情比較嚴重的國家，還沒有完全斷絕與外界的公共交通。因此，當地人員目前可選擇直航或中轉繞道方式回國。

崔愛民說，如果這些國家的疫情進一步發展，使當地中方人員的健康安全受到嚴重威脅，中國將採取必要措施積極協助和安排他們回國。

他提到，在上述國家的中國公民，應積極配合駐在國疫情防控措施，並加強自身防護。而從疫情較嚴重的國家回國的人員，入境後也應該遵守配合地方政府的防疫措施。（編輯：邱國強/張淑伶）1090301