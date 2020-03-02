口罩過期防疫靴不合腳 中國應急物資欠缺是人為

（中央社台北2日電）高潔是四川省某市疾控中心的流行病學調查人員，因應武漢肺炎疫情，1月25日大年初一被召回加班，打開部門發配的應急物資包，內含的「口罩卻過期，靴子穿不上」。

中國界面新聞今天報導，中國防疫最前線的醫護人員，面臨猶如士兵上戰場，才發現子彈是空包的處境。

報導說，以口罩為例，中國是世界最大的口罩生產和出口國，年產量占全球約50%，但高潔告訴界面新聞：「現在疫情大面積爆發已經持續一段時間，我們仍無法保障一天發一個口罩，不少同事都是用過一次後，再用酒精消毒，下次接著用。」

報導指出，高潔從大年初一開始值班，單位緊急給每人發配內含N95口罩、手套、防護服、靴子等物件的防護包，打開赫然發現，有些口罩已經過期，而且靴子是均碼，腳大的根本穿不上。

而疫情重災區湖北省武漢市，應急物資捉襟見肘的程度，報導說，醫療院所還得發訊求援募集，「不是告急，是沒有了」。

報導指出，像華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院的醫生，1月30日在網路上緊急請求社會支援口罩、防護衣等醫療物資。他們哭喊著：「我們保衛武漢，請求你們支援我們，武漢協和醫院再次求助，剛剛得到消息，我們的物資即將全部用盡。」

實際上，從1月下旬開始，武漢甚至湖北省的多家醫院，都出現醫療防護物資緊缺的情況，並相繼發布接受社會捐贈的公告，甚至官方機構湖北省衛生計生宣傳教育中心，2月11日也曾發布武漢20多家醫院募集醫療物資的資訊。

在物資最吃緊的階段，新華社2月8日曾援引2月6日的統計數據指出，武漢市醫用防護服當日需求是5萬9900件，但不足4萬1400件；醫用N95口罩當日需求11萬9000個，還缺5萬6800個；醫用護目鏡包括面罩當日需求是2萬2500個，但亟需1萬9200個。

報導說，隨後疫情在全中國蔓延，廣東、四川、陝西、重慶等多個省市的醫院，相繼發布懇求募集物資的訊息，據「南方週末」統計，在疫情爆發初期，全中國共計有160多家醫院向社會求援。

2002年11月間爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，中國當時即暴露救人的醫院還得求救的諷刺。

報導指出，中國國務院為此於2003年5月頒布了「突發公共衛生事件應急條例」；次年實施的「中華人民共和國傳染病防治法」更規定，儲備防治傳染病的藥品、醫療器械和其他物資，由縣級以上政府負責。

當17年後再度面臨武漢肺炎來勢洶洶的考驗時，南方醫科大學衛生管理學院副教授王麗芝最近接受中國科學報訪問指出，10多年來一直呼籲的部門協同聯動機制，以及基層醫療機構應急物資及人員培訓儲備，沒有完善落實。

儘管醫療應急資源匱乏，撰寫武漢封城紀實的當地作家方方卻披露，一些公務員被派到武漢基層，他們高舉紅旗拍合照，拍完照就把身上穿的防護衣扔進路邊的垃圾箱。

應急物資全中國醫療院所渴求如望眼欲穿，但方方觀察中國公職處置稀缺防疫資源的輕蔑態度，浮現中國應急物資的短缺，顯然是「徒法不足以自行」的人為。（編輯：曹宇帆/繆宗翰）1090302