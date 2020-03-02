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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

武漢近9成確診之前是疑似病例 監所日增數百起成溫床

最新更新：2020/03/02 16:01
中國各地武漢肺炎疫情趨緩，湖北武漢每日卻仍新增數百名確診病例，情勢嚴峻。圖為武漢漢陽方艙醫院。（中新社提供）
中國各地武漢肺炎疫情趨緩，湖北武漢每日卻仍新增數百名確診病例，情勢嚴峻。圖為武漢漢陽方艙醫院。（中新社提供）

（中央社台北2日電）中國各地武漢肺炎疫情趨緩，湖北武漢每日卻仍新增數百名確診病例，情勢嚴峻。據統計，其中疑似病例轉為確診者占80%至90%，而武漢監獄、看守所更出現日增233例的狀況，成為疫情溫床。

以中國國家衛生健康委員會通報的疫情情況為例，3月1日全中國大陸新增死亡42例，全數來自湖北省；新增確診202例，其中196例來自湖北，以武漢市占193例最多。2月29日全中國大陸新增確診病例573例，其中，湖北占570例。

對於湖北武漢確診病例來源，新華社昨晚引述中國國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年表示，目前武漢新增確診病例中，80%到90%是由疑似病例轉成的。

另外，武漢一主城區疾控部門相關人士也表示，當地2月29日新增病例中，由疑似病例確診轉過來的比例達到83%。

報導稱，若按上述比例計算，以2月28日為例，武漢新增確診420人，其中由疑似病例轉化而來的約在336人至378人之間。

值得注意的是，武漢的監獄及看守所2月29日一天內就增加233名確診病例，使當地在押人員累計確診增至806例。當地監所儼然成為病毒溫床。

報導援引多位武漢疾控單位人士坦言，這幾天的新增病例中，有相當一部分是近日排查看守所等特殊場所發現的無症狀感染者。

報導也提到，密切接觸者中也有一部分人轉化為新增確診病例，其中部分隔離點密切接觸者確診比例較高。

報導援引中國—世界衛生組織聯合專家組調查報告指出，約有1%至5%的密切接觸者確診。但武漢一主城區疾控人士卻表示，當地密切接觸人員轉為確診的比例大約為6%。

武漢一處主城區兩個隔離點的統計數據則顯示，第一個隔離點累計留觀人員170人，目前轉出確診病例26人，比例高達15%；第二個隔離點累計留觀人員270人，目前轉出確診病例27人，比例達到10%。

隔離點管理人員分析，由於核酸檢測範圍近日擴大到密切接觸人群，先前未能發現的無症狀感染者也被排查發現，因此確診病例明顯增加。

報導也提到，雖然當地2月11日宣布在全市範圍內所有住宅社區實行封閉管理，同時對確診患者或疑似患者所在住所、機構嚴格封控管理，但仍有部分社區未落實相關措施，每日進出仍達400至500人次，快遞、餐點外送人員更在周邊聚集抽菸，成為防疫死角。（編輯：繆宗翰/曹宇帆）1090302

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