滯湖北港人搭包機回香港 高檢疫標準配發防護服

港府4日安排包機接載部分滯留湖北的港人回港，圖為香港醫護人員在武漢天河機場為登機港人登記。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港傳真 109年3月4日

（中央社記者張謙香港4日電）香港當局今天派遣兩班包機接載部分滯留湖北的港人回港。據報導，一些港人搭專車到武漢機場時，沿途要量度體溫及被公安截查。港府並採取高檢疫標準，配發防護服讓返回人員穿著。

港府派遣的兩班包機預定接載258人回港，大部分滯留武漢。

根據無線電視台記者發自武漢的隨行報導，武漢一些港人上午搭乘港府安排的專車前往武漢機場時，沿途經過多個檢查站並要測量體溫。

據現場報導，一對姓阮的香港姊妹上午穿著全副防護服並帶著行李離開當地住所前往機場。這對姊妹滯留在武漢東邊的武昌區，姊姊患有冠心病，藥物快吃完，符合港府提及的需要緊急回港條件。

他們與其他人上午登上港府安排的專車前往武漢天河國際機場。

報導表示，武漢上月起只准許特許車在高速公路行走，一般汽車不能行走。接載阮姓姊妹等人的專車在高速公路上一度被公安調查，公安方面表示沒有收到車輛的放行通知，在扣留一小時後才予以放行。

在武漢西面的漢陽區，一名陳姓港人帶著小孩離開住所前往搭乘專車前，在居住區內途經兩個檢查站，期間要測量體溫和登記。

陳先生說，為了安全起見，他們常戴口罩和洗手。因為要工作，小孩也要上學，很開心可以搭專機回港。

另據香港明報網站報導，今天回港的人員均獲贈一個防疫包，內有酒精洗手液、防護服及口罩，但港府人員並未指示如何使用防護服。

目前有超過3000名港人滯留湖北，香港行政長官林鄭月娥昨天公布，今明兩天派遣4班包機接載首批533名港人返港。（編輯：繆宗翰）1090304