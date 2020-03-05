全球首例 香港寵物狗染武漢肺炎

香港一名武漢肺炎確診患者的寵物狗上週對病毒測試呈弱陽性反應，經反覆檢測，漁農署4日晚間確定這隻小狗已低程度感染病毒。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張謙香港5日電）香港一名武漢肺炎確診患者的寵物狗上週對病毒測試呈弱陽性反應，經反覆檢測，漁農署昨晚確定這隻小狗已低程度感染病毒；有媒體指出，這可能是全球首例狗隻感染武漢肺炎。

當局於2月28日首先通報這起個案，漁農自然護理署發言人昨晚再次通報，這隻小狗對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的反覆測試均呈弱陽性反應，顯示已低程度感染病毒。

發言人說，已就這起個案徵詢香港大學公共衛生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家的意見，各方一致認同有關結果顯示這隻寵物狗已低程度感染病毒，並很可能是由人類傳染。

發言人說，這隻寵物狗目前沒有出現任何2019年冠狀病毒疾病的症狀，現仍在港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，當局會進行反覆測試，待檢測結果呈現陰性後才會交還給飼養人。

中國大陸媒體今天報導了這起寵物狗低程度感染武漢肺炎的個案，形容是全球首例。（編輯：周慧盈）1090305