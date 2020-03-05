更多編輯台推薦新聞：
因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國專家：4月底湖北以外可摘口罩正常生活

最新更新：2020/03/05 22:12
中共中央指導組專家組成員、學者張伯禮分析疫情資料，估計到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢復正常生活。圖為中國民眾戴口罩上街。（檔案照片／中新社提供）
中共中央指導組專家組成員、學者張伯禮分析疫情資料，估計到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢復正常生活。圖為中國民眾戴口罩上街。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北5日電）中共中央指導組專家組成員、學者張伯禮分析疫情資料，認為武漢市有望到3月底基本沒有新增確診的武漢肺炎病例；他並估計到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢復正常生活。

人民日報app在3日採訪了中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮，談接下來2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的疫情走勢。

張伯禮從1月27日進入武漢，他分析疫情演變資料後表示，目前來看，全國除湖北以外其他地區，2月底新增病例基本「清零」；湖北省除武漢市以外其他地區，3月中旬估計能基本清零；武漢市有希望到3月底實現基本清零。

帶他也說，「清零」不是絕對，偶爾還是會出現幾個新增病例，但這是疫情整體發展的趨勢。

根據中國國家衛健委資料，3月4日，31個省市區武漢肺炎新增確診病例139例，其中有131例在武漢；全國新增疑似病例143例。中國累計確診8萬409例，累計死亡病例3012例。

至於何時民眾才能摘除口罩過日子，張伯禮估計，4月底除了湖北以外，中國其他省市基本就可以摘口罩恢復正常生活生產秩序。湖北省特別是武漢市，可能要比全國晚1個月左右。

但是，他說自己不主張那麼著急摘口罩，「口罩還是慢一點摘比較好」。

張伯禮說，就算全國都沒有武漢肺炎新增確診病例了，少聚集、勤洗手、戴口罩的好習慣，也要保持一段時間。畢竟，現在國外疫情的形勢還是很嚴峻，要防範輸入性病例。（編輯：張淑伶）1090305

延伸閱讀
中國武漢肺炎死亡破3000 湖北以外無新增死亡習近平英明領導 中國：力所能及援助外國抗疫中國武漢肺炎新版診療方案 強調境外輸入與群聚傳播
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報