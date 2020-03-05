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防前線醫護染疫 中國研發機械手臂幫病患清口腔

最新更新：2020/03/05 22:37

（中央社上海5日綜合外電報導）中國北京清華大學研究人員設計一種裝有機械手臂的移動式機器人，能為病患照超音波和清潔口腔，有助在武漢肺炎疫期間，站在醫療前線拯救人命。

根據澳洲新聞網站「澳洲新聞網」（News.com.au），中國研究人員研發一種機器人，希望藉此幫助致力治療武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）患者的前線醫護人員。

路透社報導，這種機器人配備一支機械手臂，帶有輪子和攝影機，不僅能為病患照超音波和清潔口腔，還能聽到病患器官發出的聲音。過去通常必須用聽診器，才能聽到病患器官聲音。

一般來說，以上這些任務都是由醫生親自執行。但若有這種機器人，醫護人員就不必和病患待在同一個房間，甚至能在不同城市進行治療和照護。

機器人主要設計者、北京清華大學教授鄭鋼鐵說：「所有醫生都非常勇敢，但這個病毒傳染性太強…我們可以用機器人執行最危險的任務。」

鄭鋼鐵是在農曆春節期間想出機械手臂機器人這個點子，當時北京清華長庚醫院執行院長董家鴻向鄭鋼鐵表示，前線人員被感染是最大的問題。

受這番話影響，身為工程師的鄭剛鐵希望做點事協助抗疫，於是他著手組織團隊，開始改造兩支機械手臂。他們所設計的機械手臂機器人幾乎全自動運作，甚至能在接觸他人後為自己消毒。

鄭鋼鐵團隊目前已產製兩台機器人，其中一台仍放在北京清華大學團隊實驗室裡，另一台則送至武漢協和醫院。武漢協和醫院的醫生今天開始練習使用機器人。

鄭鋼鐵表示，若一切按計劃進行，機器人將從6日起與護理師或其他醫療人員一起查房，協助治療武漢當地武漢肺炎患者。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090305

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