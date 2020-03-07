中國武漢肺炎新增確診降至2位數 境外輸入續增

（中央社台北7日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月6日，武漢肺炎新增死亡病例28例，累計死亡3070人；新增確診病例降至2位數來到99例，創1月21日以來新低，累計確診8萬651例。

據通報，中國大陸3月6日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境外輸入確診病例24例（甘肅17例，北京3例，上海3例，廣東1例），比昨天通報增加8例。截至3月6日午夜，累計境外輸入確診病例60例。

據湖北省衛健委通報，湖北6日新增確診病例74例均來自武漢市，其他16個州市已連續兩天無新增確診。

國家衛健委官網通報，3月6日，大陸31個省市區新增確診病例99例，新增死亡病例28例（湖北28例），新增疑似病例99例。

6日新增治癒出院病例1678例，解除醫學觀察的密切接觸者4773人，重症病例減少248例。

截至3月6日午夜，大陸31個省市區現有確診病例2萬2177例（其中重症病例5489例），累計治癒出院病例5萬5404例，累計死亡病例3070例，累計確診病例8萬651例，現有疑似病例502例。累計追蹤到密切接觸者67萬2458人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬6730人。

其中，湖北6日新增確診病例74例（武漢74例），新增治癒出院病例1502例（武漢1157例），新增死亡病例28例（武漢21例）；現有確診病例2萬1239例（武漢1萬9011例），其中重症病例5359例（武漢5028例）。

湖北累計治癒出院病例4萬3468例（武漢2萬8511例），累計死亡病例2959例（武漢2349例），累計確診病例6萬7666例（武漢4萬9871例）。新增疑似病例47例（武漢46例），現有疑似病例301例（武漢256例）。

據通報，截至3月6日午夜，香港特別行政區累計確診病例107例（出院51例，死亡2例）；澳門特別行政區10例（出院10例），已逾一個月無新增確診。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090307