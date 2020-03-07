中國疫情趨緩 外媒：犧牲重症患者換來的

（中央社台北7日電）中國國家衛健委按日的通報顯示武漢肺炎疫情趨緩，港媒披露國家主席習近平擬視察武漢，官媒開始宣揚抗疫必勝，但外媒指中國疫情趨緩是犧牲人命換來的，像是罹癌沒醫院收治而逝的患者。

根據紐約時報（The New York Times）中文網4日的報導，原本就已經不堪負荷的中國衛生保健體系因疫情肆虐而蒙受更龐大的壓力，許多重症患者陷入困境，無奈只能透過社群媒體發文求援。

報導說，微博有則貼文是關於19歲的少年田光林（音），他罹患罕見的侵襲性肌肉癌，病情在1月初急轉直下，南方城市深圳的醫生建議他媽媽最好立即轉診到大城市更好的醫院，但是沒有醫院願意伸援手，於是愛兒宣告不治。

報導指出，在武漢因大疫當頭，許多醫院只收治罹患武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）的患者。一名不願透露姓名的女性發文說，她62歲的母親得靠每週輸血維持生命，因醫院擔心交叉感染，加上武漢長期封城血庫庫存告罄，於是家人選擇放棄，等死的母親最後是躺在急診室脫離了病痛纏身。

報導說，3歲的小男孩付浩然（音）患白血病，疫情爆發全家只能無奈且焦急苦等化療，期間就靠著吃一劑少一帖的口服藥維繫，所幸等待沒有落空，但化療結束回到租屋處，又開始煩惱下一輪的化療是否有著落。

中國當局斷然下令武漢封城之舉，世界衛生組織（WHO）曾背書「採取強力措施有助控制疫情」，但另一方面也暴露，醫療資源沒有妥善配置的盲點。

報導指出，政府部門雖然意識到這個棘手難題，下令醫院正常運作，上海和廣州部分醫院宣布重新開放門診，但是重災區湖北省的城市被嚴格封鎖，公共交通也停擺，身處當地病患仍難就醫，甚至有人自1月下旬封城起，得自行步行數小時到醫院就診。

報導說，付浩然的父親付和田（音）說，「國家處於危機狀態這個我們理解，但是什麼時候結束？」

按官方公布的數據，武漢肺炎的新增確診病例已降至二位數，報導說，隨著每天新增感染人數的下降，中國官員已經開始宣揚抗疫有成，不過「這很可能是犧牲一些人的生命來挽救另一些人的生命」。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090307