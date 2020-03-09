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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎中國8日增確診40例 武漢外零新增

最新更新：2020/03/09 09:12
中國8日共新增2019年冠狀病毒疾病確診40例、死亡22例。圖為江蘇蘇州市觀前街8日湧現逛街人潮。（中新社提供）
中國8日共新增2019年冠狀病毒疾病確診40例、死亡22例。圖為江蘇蘇州市觀前街8日湧現逛街人潮。（中新社提供）

（中央社台北9日電）中國8日共新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診40例、死亡22例，其中，36例確診來自武漢，其餘4例為境外傳入至甘肅。近日湖北省的官方病例數正持續下降，逐漸出現武漢將解封的傳言。

防疫資訊

中國國家衛生健康委員會上午通報，3月8日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例40例，新增死亡病例22例，其中湖北占21例，廣東1例。新增疑似病例60例。

當日新增治癒出院病例1535例，解除醫學觀察的密切接觸者3802人，重症病例減少153例。

自2019年12月疫情爆發至3月8日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計死亡病例3119例，累計報告確診病例8萬735例。現有確診病例1萬9016例，累計治癒出院病例5萬8600例，現有疑似病例421例。

累計追蹤到密切接觸者67萬4760人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬146人。

境外輸入方面，8日共新增確診病例4例，全來自甘肅。截至3月8日24時，累計報告境外輸入確診病例67例。

疫情重災區湖北省8日新增確診病例36例，全來自武漢；新增治癒出院病例1422例，武漢占1163例；新增死亡病例21例，武漢占18例；現有確診病例1萬8303例，武漢占1萬6627例，其中重症病例4991例，有4735例在武漢。

湖北省累計死亡病例3007例，武漢占2388例；累計確診病例6萬7743例，武漢占4萬9948例。累計治癒出院病例4萬6433例，新增疑似病例28例，現有疑似病例277例。

此外，香港特別行政區累計確診114例，包含出院59例，死亡3例；澳門特別行政區10例，已全數出院。（編輯：翟思嘉/曹宇帆）1090309

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