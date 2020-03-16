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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

中國武漢4例確診2例來自門診 仍有爆發社區感染風險

最新更新：2020/03/16 12:59
中國國家衛生健康委員會指出，15日零時至24時境內新增新冠肺炎確診4例都在疫情重災區武漢市，陸媒報導，4例中有兩例是經門診確診，顯示當地仍有可能爆發社區感染。圖為武漢協和醫院2月15日收治武漢肺炎患者。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會指出，15日零時至24時境內新增新冠肺炎確診4例都在疫情重災區武漢市，陸媒報導，4例中有兩例是經門診確診，顯示當地仍有可能爆發社區感染。圖為武漢協和醫院2月15日收治武漢肺炎患者。（中新社提供）

（中央社台北16日電）中國國家衛生健康委員會今天發布的疫情通報指出，15日零時至24時境內新增新冠肺炎確診4例都在疫情重災區武漢市，陸媒報導，4例中有兩例是經門診確診，顯示當地仍有可能爆發社區感染。

根據澎湃新聞的報導，3月15日零時至24時，武漢全市新增確診病例4例，其中1例來自住院，1例來自隔離點，2例來自門診。

報導說，門診患者1例住洪山區和平街鐵機路保利才盛景苑，患者家屬曾外出在社區活動，居住的樓棟曾出現確診病例，不排除社區間接感染的可能。

報導指出，另1例住武昌區百瑞景2期，也曾在社區活動、外出上班和醫院就醫，不排除社區或家庭成員感染的可能。

另據中新網15日報導，武漢市衛健委副主任鄭雲表示，近期武漢市的確診病例已下降至個位數，但根據流行病學調查和傳染病學規律，武漢防疫形勢依然嚴峻，因3月13日和3月14日，均各有確診來自門診，當前還有一定社區感染風險，請保持高度警惕。

儘管如此，根據國家衛健委公布的疫情通報，報導說，湖北省已連續3日新增確診都是4例，而且都集中在武漢市，湖北的重症病例更少於3000例降至2975例。

報導指出，全中國的現有確診病例也少於1萬降至9898例，其中湖北的確診病例數是9605例，仍占大宗。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090316

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