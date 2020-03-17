武漢肺炎／香港向全球發紅色警示 台灣澳門以外入境須隔離14天

香港當局17日晚間向所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，並規定19日零時以後相關入境者需要強制檢疫。圖為香港街頭。（中新社提供）

（中央社記者張謙香港17日電）香港當局今晚向所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，並規定19日零時以後相關入境者需要強制檢疫。現行等於只有從台灣和澳門赴港人士不必接受強制檢疫。

港府晚上首先公布，由於全球各地的2019冠狀病毒疾病個案持續及迅速上升，基於公共衛生考慮，決定對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，呼籲市民調整行程，避免所有非必要的外遊計畫。

香港衛生署隨後公布，將相應擴大衛生檢疫安排，自19日零時起，要求所有海外國家及屬地人士入境後接受家居強制檢疫。

根據機制，外遊警示不適用於中國大陸、澳門及台灣。而根據「若干到港人士強制檢疫規例」，先前已對所有由大陸抵港人士發出檢疫令，強制有關人士必須在家或其他住所接受檢疫14天的措施也維持不變。

如今衛生署相應擴大檢疫安排，即現時只有由澳門和台灣來港人士，毋須接受居家強制檢疫。（編輯：張淑伶）1090317