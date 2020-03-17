更多編輯台推薦新聞：
花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】
生活

花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】

共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響
兩岸

共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入
生活

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退可能已開始
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情16/100

武漢肺炎／香港向全球發紅色警示 台灣澳門以外入境須隔離14天

最新更新：2020/03/17 22:04
香港當局17日晚間向所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，並規定19日零時以後相關入境者需要強制檢疫。圖為香港街頭。（中新社提供）
香港當局17日晚間向所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，並規定19日零時以後相關入境者需要強制檢疫。圖為香港街頭。（中新社提供）

（中央社記者張謙香港17日電）香港當局今晚向所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，並規定19日零時以後相關入境者需要強制檢疫。現行等於只有從台灣和澳門赴港人士不必接受強制檢疫。

港府晚上首先公布，由於全球各地的2019冠狀病毒疾病個案持續及迅速上升，基於公共衛生考慮，決定對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，呼籲市民調整行程，避免所有非必要的外遊計畫。

香港衛生署隨後公布，將相應擴大衛生檢疫安排，自19日零時起，要求所有海外國家及屬地人士入境後接受家居強制檢疫。

根據機制，外遊警示不適用於中國大陸、澳門及台灣。而根據「若干到港人士強制檢疫規例」，先前已對所有由大陸抵港人士發出檢疫令，強制有關人士必須在家或其他住所接受檢疫14天的措施也維持不變。

如今衛生署相應擴大檢疫安排，即現時只有由澳門和台灣來港人士，毋須接受居家強制檢疫。（編輯：張淑伶）1090317

延伸閱讀
武漢肺炎全球大流行 台審慎研議入境自費篩檢遭96國管制入境 韓國仁川機場出境3段檢疫澎湖防疫 旅客下船即日起要通過體溫檢測

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報